L’établissement public que la télévision publique s’apprête à lancer une nouvelle chaîne de télévision. Il s’agit de la 10e chaîne, qui sera entièrement dédiée au sport.

L’annonce a été faite par la journaliste Wassila Baâtiche, qui a révélé, lors d’une émission spéciale consacrée à la célébration du 63ᵉ anniversaire de la récupération de la souveraineté nationale sur l’institution de la télévision, que les préparatifs avancent à un rythme soutenu pour concrétiser ce nouveau projet médiatique, attendu depuis des années par le public sportif.

Baâtiche a précisé que la chaîne 10 sera entièrement consacrée aux contenus sportifs, toutes disciplines confondues. Elle constituera une extension de “l’école” du service des sports de la télévision, créée par le regretté journaliste Abdelkader Hammani.

Des sources ont indiqué que le projet est en préparation depuis plus d’un an, et que Wassila Baâtiche a été chargée de superviser sa mise en œuvre, avant d’en assurer la direction une fois la chaîne lancée.

Cette nouvelle chaîne sportive devrait représenter un apport qualitatif au paysage médiatique sportif algérien. Mieux, elle contribuera à élever le niveau de la couverture sportive, de l’analyse et du commentaire sportif, dans une dynamique de modernisation pour renforcer sa position et répondre aux attentes du public sportif.

Il faut dire que la télévision publique a réalisé ces dernières années des progrès notables dans la couverture des événements sportifs nationaux, notamment à travers l’amélioration de la diffusion et l’élargissement du direct, en particulier pour les matches de football, désormais retransmis plus largement en temps réel.

Cependant, les observateurs soulignent encore certaines lacunes, notamment dans la qualité du travail journalistique et du commentaire sportif, qui a souvent perdu sa touche algérienne authentique, au profit d’une imitation excessive du style et de la performance de l’école orientale.

63ᵉ anniversaire de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algériennes

À l’occasion du 63ᵉ anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la Radio et la Télévision algériennes, une cérémonie commémorative s’est tenue mardi à Alger, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de responsables des médias. L’événement a mis en lumière la portée historique et symbolique de cette date, marquant un tournant décisif dans l’affirmation de l’indépendance médiatique du pays.

Le ministre de la Communication, Zoheir Bouamama, a rappelé que le 28 octobre 1962 symbolise la détermination des journalistes et techniciens algériens à assurer la continuité du service public malgré les difficultés, défiant ainsi le colonialisme français. Il a rendu hommage aux pionniers des médias et souligné la responsabilité de la nouvelle génération à préserver cet héritage, en offrant un service public crédible et de qualité.

Le conseiller à la présidence, Kamel Sidi Saïd, a pour sa part évoqué l’importance de cet acte de souveraineté, intervenu à la veille du 1er Novembre 1962, saluant le courage de ceux qui ont hissé le drapeau national sur le bâtiment du boulevard des Martyrs. La moudjahida Zahia Kharfallah a été honorée, et un nouveau centre de production audiovisuelle a été inauguré en hommage au journaliste Ahmed Wahid.

