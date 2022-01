La technologie OLED, un coup d’œil sur le futur des téléviseurs

Avec l’émergence des smartphones, combinée à la facilité d’accès au réseau internet, les téléviseurs ont pris un coup de vieux. Cependant, et grâce à des technologies révolutionnaires, la télévision a vite fait de retrouver des couleurs, et peut désormais se targuer de pouvoir jouer dans la cour des grands.

Avec la rapidité avec laquelle ces technologies évoluent, il se peut que l’on se retrouve vite dépassés, perdus, dans les rayons des téléviseurs. Si tout le monde sait ce que c’est qu’un téléviseur LED, beaucoup ignorent encore le saut qualitatif qu’offre la technologie OLED.

Les termes se ressemblent certes, mais les expériences diffèrent. Si le LED (light emitting diode) est la deuxième génération d’écrans LCD, les téléviseurs dotés de la technologie OLED (Organic Light-Emitting Diode – diode électroluminescente organique) constituent quant à eux la quintessence du confort visuel.

OLED, une vue sur le futur

Alors que les écrans LED utilisent un système de rétro-éclairage situé sur les bords ou sur l’arrière pour générer la lumière de leurs pixels, les téléviseurs OLED quant à eux sont carrément dotés de pixels organiques dont chacun produit sa propre lumière. Une vraie révolution dans le domaine.

Si cela paraît un peu compliqué, en réalité, c’est tout le contraire. La technologie OLED simplifie au maximum le fonctionnement des téléviseurs. C’est un véritable bond, mais tout en finesse. Avec l’absence des systèmes de rétro-éclairage, les téléviseurs OLED deviennent encore plus fins, mais ce n’est pas là leur avantage principal.

Le cheval de bataille de l’OLED se niche bien entendu dans la qualité de l’image. Avec ses pixels « autonomes », les téléviseurs OLED offrent un contraste optimal, notamment des noirs parfaits et des blancs lumineux, mais aussi des couleurs que l’on peut qualifier sans rougir de vivantes.

Enfin, les téléviseurs OLED offrent un confort de visionnage de n’importe quel angle. Le spectateur peut apprécier à 100 % son film ou son documentaire, jouer à son jeu-vidéo ou regarder la météo, sans même être en face de l’écran. Les écrans OLED sont également dotés d’une flexibilité qui les rend plus souples.

Qui est le leader dans l’OLED ?

Les téléviseurs OLED de LG ont été honorés par des experts du film à la 72ᵉ cérémonie annuelle de remise des Emmy® Awards Technology & Engineering. LG est, ni plus ni moins, le téléviseur le plus primé au monde. Grâce à la technologie OLED qui dispose de pixels auto-éclairés, les téléviseurs de LG peuvent s’allumer et s’éteindre pour parvenir à offrir un noir parfait au contraste infini et aux couleurs réalistes.

LG mise sur des dernières solutions de Dolby. Coté image, elle met en avant Dolby Vision IQ qui utilise des métadonnées ainsi que des capteurs de lumière intégrés au téléviseur, afin d’optimiser la qualité de l’image selon le genre du contenu et l’environnement ambiant. Coté son, elle s’adosse sur la technologie Dolby Atmos offre un son à la fois multidimensionnel et immersif.

Comme si cela n’était pas assez suffisant, LG a également intégré sa propre technologie HDR qui utilise des métadonnées statiques pour créer le HDR 10 Pro qui ajuste la couleur et la luminosité. Grâce à cette combinaison à la pointe de la technologie, LG offre une véritable vue sur le futur.

Quel choix pour les Gamers ?

Grâce à ses nombreuses options, modules et configuration dédiées au gaming, Le LG OLED TV est considéré comme le téléviseur par excellence en matière de gaming. Compatible avec NVIDIA G-SYNC, et grâce à G-SYNC, les jeux PC deviennent plus clairs et plus fluides avec moins de saccades, de retard à l’affichage et de scintillement.

Avec un temps de réponse ne dépassant pas les 1 ms, ces téléviseurs augmentent sans conteste les chances de victoire de leurs utilisateurs. Ils protègent aussi de la lumière bleue grâce au mode HGiG qui les optimise et affiche chaque jeu à son meilleur avantage tout en préservant le confort visuel.

Un autre atout, celui qui fait qu’au cœur de chaque téléviseur LG OLED se trouve le processeur Gen4 de quatrième génération AI 4K α9, une puce révolutionnaire qui utilise des algorithmes à apprentissage profond, afin d’analyser et d’optimiser le contenu.

Qu’en est-il du rapport qualité-prix ?

En plus de tous les avantages suscités, les téléviseurs HD offrent des ajustements des images et du son automatiques, ce qui rend tout visionnage une expérience unique et spectaculaire. Ils sont également dotés du LG ThinQ, un assistant vocal qui aide à contrôler votre appareil via commandes vocales grâce à un tout nouvel écran d’accueil.

Il faut ajouter à tout cela la nouvelle télécommande Magic qui dispose d’un design ergonomique qui la rend facile à manier, le système de pointage et de défilement qui permet des recherches plus rapides, mais aussi l’IA intégrée qui offre un accès facile aux services et la fonctionnalité Magic Tap, une nouvelle astuce intelligente qui connecte votre téléphone à votre téléviseur. Le modèle OLED commercialisé par LG Algérie est le modèle C1 disponible en 55 pouces aux prix de 299 900 DA.