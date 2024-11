La Suisse ouvre ses portes aux étudiants : stage rémunéré et visa Schengen offert

Nouvelle opportunité à saisir par les étudiants désireux de profiter d’un stage rémunéré et d’un visa Schengen gratuit. La Suisse ouvre ses portes aux étudiants internationaux, grâce au programme EPFL Excellence Research Internship Program (ERIP) 2025.

Organisé par l’École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL, ce programme s’adresse aux étudiants inscrits en licence et en master, désireux de perfectionner leurs cursus et d’évoluer dans un environnement académique et scientifique prestigieux.

Offre de stage rémunéré en Europe : ce que propose la Suisse

EPFL Excellence Research Internship Program s’adresse aux étudiants internationaux qui souhaitent bénéficier d’un stage rémunéré de trois mois en Suisse, en travaillant dans l’un des domaines proposés, à savoir : les mathématiques, les sciences, la technologie et l’ingénierie.

Les lauréats de ce programme bénéficieront d’un ensemble d’avantages tout au long de leur séjour en Europe. Notamment, un salaire mensuel de 1790 dollars, et un visa Schengen gratuit.

De plus, le programme offre une exonération des frais d’inscriptions universitaires, des réductions sur les repas et les activités, ainsi qu’un accès gratuit aux infrastructures sportives de l’université EPFL, reconnue comme l’une des universités les plus prestigieuses en Europe.

Excellence Research Internship Program 2025 : Voici comment postuler

Pour faire partie des lauréats et bénéficier d’un séjour de trois mois en Suisse, il convient de transmettre sa candidature avant la date limite fixée pour le 30 novembre 2024. Le dossier de candidature (CV du candidat, lettre de motivation, copie scannée du passeport) doit être envoyé dans les temps via ce lien (cliquer ici).

En plus d’un dossier de candidature complet, ces étudiants doivent répondre aux critères d’éligibilité suivants :

Avoir validé au moins deux ans d’études en licence ;

S’inscrire à plein temps dans leurs établissements pendant la durée du stage ;

Être recommandé par le bureau des échanges internationaux de l’université.

Il s’agit d’une opportunité à ne pas manquer, notamment pour les personnes désireuses de perfectionner leurs cursus avec une expérience unique.

