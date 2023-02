La Suède ouvre ses portes pour les entrepreneures algériennes

La délégation de l’Union européenne en Algérie vient de dévoiler un nouveau programme destiné aux femmes entrepreneures, issues des pays du Moyens-Orient, de l’Afrique du Sud et de la Turquie, désireuses de renforcer l’impact de leurs entreprises sur la société.

Il s’agit du programme « She Entrepreneurs », organisé par l’Institut suédois à Stockholm. Ce programme est une série de formations, de séminaires et de stages dédiée pour des femmes entrepreneures très motivées. »She Entrepreneurs » se base sur un programme pratique et concret, une expérience commerciale et un apprentissage collaboratif.

Programme de leadership « She entrepreneurs » – Suède : les Algériennes concernées

Le programme « She Entrepreneurs » s’étale sur six mois. Et fournit des outils et des idées tangibles pour les personnes qui souhaitent développer leurs entreprises et souhaitent se développer en tant qu’entrepreneures et leaders.

Ce programme comprend des ateliers réguliers, un soutien individuel en ligne. Mais aussi, un apprentissage intensif sur place à Stockholm en Suède. La délégation de l’UE en Algérie invite les entrepreneures algériennes qui souhaitent bénéficier d’une formation et d’un accompagnement d’envoyer leurs candidatures avant le 14 février 2023. Les personnes retenues pour le « She entrepreneurs » suivront un programme comme suit :

Avril – août 2023 : formations et mentorat en ligne ;

: formations et mentorat en ligne ; Septembre 2023 : Stage d’apprentissage intensif à Stockholm en Suède.

Par ailleurs, l’Institut suédois prendra en charge les coûts de vols depuis et vers Stockholm, les frais d’hébergement des candidates. Mais aussi, les dépenses liées à l’assurance et au matériel de la formation.

Comment postuler au programme « She entrepreneurs » ?

Les candidatures se feront sur le portail électronique de l’Institut suédois (cliquer ici). Les candidates sont appelées à remplir le formulaire d’inscription et à télécharger leurs curriculums vitae dans la même plateforme. Après avoir achevé ses inscriptions, ces entrepreneures recevront un e-mail de confirmation.

En revanche, uniquement les dossiers complets seront pris en considération. L’évaluation des candidatures se fera sur la base de plusieurs critères. Notamment, le potentiel de la candidate en tant qu’entrepreneure. Suite une cette première évaluation, 60 candidates seront retenues pour passer des entretiens entre le 13 et 24 mars 2023.

Les résultats de ces entretiens vont permettre de sélectionner 30 personnes pour participer au programme « She entrepreneurs ». Ces dernières seront informées de leur sélection par e-mail.

