La styliste Lila Bentouati sublime la tenue traditionnelle algérienne lors d’un défilé à New York

L’habit traditionnel algérien séduit toujours. En effet, à de nombreuses occasions, des célébrités et des stars internationales arborent des tenues algériennes pour se distinguer lors des événements de renommée. Donnant ainsi, aux stylistes et aux créateurs de mode algériens, l’opportunité de s’inspirer de ses tenues traditionnelles pour créer des collections uniques et tendances.

D’ailleurs, le prestigieux magazine Forbes a récemment mis en avant le Karakou algérien en interviewant le designer et le styliste franco-algérien, Eddine Belmehdi, sur les origines et l’histoire de ce vêtement qui a tant séduit les Algériennes. Encore plus, l’institut du monde arabe a également mis à l’honneur le stylisme traditionnel algérien lors d’un défilé de mode précédemment organisé au niveau de ses locaux.

L’habit traditionnel algérien mis en avant lors d’un défilé à New York

Lors d’un premier fashion show algéro-américain organisé, le 23 avril dernier, au niveau du Astoria World Manor à New York, la styliste et créatrice de mode algérienne Lila Bentouati a sublimé l’habit traditionnel algérien en exposant sa collection 2023.

Styliste et propriétaire de BrodPerle, Lila Bentouati a présenté une collection qui met en valeur la diversité des tenues algériennes. Ce défilé a été une occasion de découvrir de magnifiques tenues, avec, à chaque fois, une touche de modernité qui distingue les unes des autres.

La collection 2023 de cette talentueuse styliste est inspirée de la tenue traditionnelle algérienne, mais qui présente, à chaque fois, une touche de modernité qui distingue les différentes créations les unes des autres. À l’instar du Karakou algérien, qu’on découvre avec plusieurs déclinaisons. Notamment, avec une jupe échancrée ou un pantalon moderne.

Cet événement algéro-américain a également vu la participation des artistes algériens, Abdelkader Chaou, Hakim Salhi et Abdallah Kourde.

