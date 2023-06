La statue d’une figure emblématique de l’ère soviétique inaugurée à Alger

Hier soir, une cérémonie d’inauguration a eu lieu à Alger pour dévoiler une statue en bronze du célèbre cosmonaute Youri Gagarine, premier homme à avoir voyagé dans l’espace.

La statue a été érigée sur le site de l’Agence spatiale algérienne, et la cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur russe en Algérie, Valérian Vladimirovitch Shuvaev, d’une délégation de la Fondation russe « Roscosmos » ainsi que de Youri Borissov, responsable de la Fondation.

Le buste en bronze a été réalisé par le sculpteur Alexey Leonidov et offert à l’Agence spatiale algérienne par la Fondation russe pour le dialogue des cultures – Monde uni, avec le soutien de l’ambassade de Russie en Algérie.

Né le 9 mars 1934 et décédé le 27 mars 1968, Youri Gagarine était un cosmonaute soviétique et le premier être humain à voyager dans l’espace. Le 12 avril 1961, à l’âge de 27 ans, Gagarine a effectué un vol historique à bord du vaisseau spatial Vostok 1, faisant un tour complet autour de la Terre en un peu moins de deux heures.

Ce voyage spatial pionnier a marqué le début de l’ère des vols habités et a ouvert la voie à l’exploration spatiale. Gagarine est devenu une figure emblématique et un héros national en Union soviétique et dans le monde entier.

Un accord entre les deux pays dans le domaine du spatial

Lors d’une réunion tenue à Alger ce lundi, le directeur général de l’Agence spatiale algérienne, Azzedine Oussedik, et son homologue russe, Yuri Borisov, ont exprimé la volonté de renforcer la coopération entre l’Algérie et la Russie dans le domaine spatial.

La rencontre, qui s’est déroulée au Centre d’exploitation des systèmes de communication spatiale, a été l’occasion pour les deux responsables de présenter leurs programmes spatiaux respectifs et de discuter des modalités et des axes de la coopération bilatérale.

Lors d’une déclaration à la presse, Oussedik a déclaré : « Cet événement, que nous célébrons aujourd’hui, témoigne de notre volonté de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines des technologies spatiales et de la porter au niveau des aspirations de nos deux pays, notamment après la signature de l’accord gouvernemental de coopération entre l’Algérie et la Russie dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation pacifique de l’espace au cours de la dernière période ».

Enfin, cet accord a été signé lors de la visite d’État du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Russie.