La sous-secrétaire US en charge du contrôle des armements en Algérie

La sous-secrétaire au contrôle des armements et à la sécurité internationale, l’ambassadrice Bonnie D. Jenkins, est en Algérie depuis hier, pour une visite qui s’étendra jusqu’au 9 mars 2023, pour des réunions sur diverses questions de sécurité, de non-prolifération et de contrôle des armements, indique un communiqué rendu public par le Département d’État américain publié sur son site officiel.

À Alger, du 5 au 7 mars, la sous-secrétaire Bonnie D. Jenkins rencontrera de hauts responsables gouvernementaux pour discuter de questions d’intérêt commun, notamment les efforts visant à approfondir la coopération bilatérale en matière de sécurité afin de relever les défis communs en matière de sécurité régionale.

De plus, la sous-secrétaire au contrôle des armements et à la sécurité internationale, l’ambassadrice Bonnie D. Jenkins rencontrera également des ambassadeurs de missions diplomatiques partageant les mêmes idées à Alger pour discuter des questions de sécurité régionale.

Cette visite intervient quelques semaines après celle du chef du commandement de l’Africom, le général Michael Langley. Mais aussi trois mois après celle du Coordinateur du Conseil de sécurité nationale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord Brett McGurk, l’assistante principale du Sous-secrétaire d’Etat américain aux Affaires étrangères Yael Lempert et le directeur du Conseil de sécurité nationale pour l’Afrique du Nord Jeremy Berndt. Lors de leur visite, ces responsables avaient rencontré les hauts responsables civils et militaires algériens dont le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune et le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha.

Entretien téléphonique entre Lamamra la vice-Secrétaire d’Etat US

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, et la vice-Secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman, se sont entretenus, le mercredi 1e février 2023, par téléphone à l’initiative de cette dernière.

Selon un communiqué rendu public par le Ministère des Affaires Etrangères : « Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger, Ramtane Lamamra, a eu ce jour un entretien téléphonique avec la Vice-Secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman, à l’initiative de cette dernière ».

Cet entretien a donné lieu à un échange de vues sur plusieurs questions d’intérêt commun au double plan régional et international, dont notamment la situation au Mali et dans l’espace sahélo-saharien, la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme, les questions du Sahara Occidental et de la Palestine, ainsi que la crise actuelle dans les relations internationales sur fond du conflit en Ukraine, selon le même texte.

« Les deux responsables qui ont relevé les perspectives prometteuses des relations algéro-américaines, ont convenus d’approfondir le dialogue stratégique à tous les niveaux entre les deux pays à l’occasion des prochaines échéances bilatérales », concluait le communiqué du ministère des Affaires Etrangères.