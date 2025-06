La SNTF met à l’arrêt une importante ligne de train pendant 12 jours

À l’approche des congés de l’Aïd et du début de la haute saison estivale, les voyageurs algériens devront composer avec des changements notables sur le réseau ferroviaire. La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé l’arrêt provisoire de ses liaisons internationales entre l’Algérie et la Tunisie.

Parallèlement, des ajustements ont été apportés à certaines lignes locales, notamment à Alger, où un tronçon rénové entre Agha et Hussein Dey est entré en service. Réorganisant plusieurs lignes du réseau suburbain de la capitale, notamment celle reliant Alger à El Affroun.

Train Algérie – Tunisie : la SNTF annonce la date de reprise

Dans un communiqué publié ce week-end, la SNTF a informé ses usagers de la suspension temporaire du trafic ferroviaire entre l’Algérie et la Tunisie, à partir du mardi 3 juin 2025 et jusqu’au samedi 14 juin 2025. « La SNTF vous informe de l’interruption temporaire des voyages sur la ligne internationale Alger – Tunis – Alger du mardi 3 juin au samedi 14 juin 2025. »

Le service reprendra le dimanche 15 juin, selon le programme habituel de la ligne, a précisé l’entreprise publique.

Cette suspension, bien que ponctuelle, intervient à une période où de nombreux voyageurs comptaient sur cette liaison pour leurs déplacements vers la Tunisie. La SNTF a tenu à adresser un message de compréhension à ses clients : « La SNTF présente ses sincères excuses aux voyageurs pour la gêne occasionnée durant cette période. »

Entrée en service du tronçon Agha – Hussein Dey : réorganisation du trafic à la capitale

Par ailleurs, la mise en service du tronçon ferroviaire rénové entre les gares d’Agha et de Hussein Dey a entraîné une modification du programme de circulation sur la ligne Alger – El Affroun. « En parallèle avec l’entrée en service de la ligne ferroviaire n°1 reliant la gare d’Agha à celle de Hussein Dey, le programme de circulation des trains de la ligne Alger – El Affroun – Alger a été modifié », lit-on dans le communiqué.

Désormais, les trains de cette ligne partent exclusivement de la gare centrale d’Alger, et non plus de la gare d’Agha comme auparavant. Cela implique une adaptation nécessaire pour les voyageurs habitués à ce point de départ.

Un lien vers le programme complet des nouveaux horaires a été mis à disposition par la SNTF pour aider les usagers à organiser leurs trajets.

Fin des travaux de rénovation : vers une amélioration du réseau à Alger

Enfin, la SNTF a annoncé la fin des travaux de rénovation sur la voie ferroviaire n°1, entre les gares d’Agha et Hussein Dey. Ce chantier s’inscrit dans un programme global de modernisation des lignes de la banlieue d’Alger, visant à offrir un meilleur service.

« Les travaux s’inscrivent dans le cadre du programme d’aménagement et de rénovation des lignes ferroviaires de la banlieue d’Alger. »

Dorénavant, tous les trains utilisant ce tronçon partiront et arriveront soit à la gare d’Agha, soit à la gare d’Alger, selon les trajets concernés.

Cette mise à niveau de l’infrastructure constitue une étape importante. Elle ^permettera d’améliorer la fluidité du trafic ferroviaire dans la capitale et sa périphérie.