La SNTF dévoile son programme spécial Aïd el-Fitr 2022

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr 2022 correspondant à l’année hégirienne 1443, la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a mis en place un programme spécial pour la circulation des trains de grandes lignes afin d’assurer le service avant et pendant les jours de l’Aïd pour faciliter le déplacement des voyageurs.

Dans une annonce rendue publique sur sa page Facebook ce mercredi, 27 avril, la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) a fait part de son programme spécialement mis au point pour accompagner les voyageurs avant et durant les jours de l’Aïd el-Fitr. Le programme spécial Aïd de la SNTF prend en charge la circulation des trains de grandes lignes et se décline suivant trois axes, comme suit :

À partir de demain, jeudi 28 avril, jusqu’à la veille de l’Aïd el-Fitr.

Le premier jour de l’Aïd.

À partir du deuxième jour de l’Aïd.

Dans le programme communiqué par la SNTF, via un lien Google drive, nous pouvons observer que les grandes lignes concernées sont celles reliant la capitale Alger aux wilayas de : Oran, Sétif, Batna, Annaba, Tébessa, Béchar et Touggourt.

ETUSA met en place un programme spécial Aïd

L’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a également annoncé la mise en place d’un programme spécial pour faciliter la circulation des citoyens algériens à l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Fitr, prévue, le 1er ou le 2 mai prochains, selon ce que va annoncer la Commission nationale d’observation du croissant lunaire le 30 avril prochain, à l’issue de la nuit du doute.

Le programme de l’ETUSA couvre 122 lignes avec 125 bus durant le premier jour de l’Aïd et 192 bus pour le deuxième jour et prévoit aussi des navettes à destination des cimetières « programme TARAHOM » avec 10 bus afin de couvrir 05 lignes. ETUSA n’a pas manqué de souligner que le service débute à 6h45 jusqu’à 19h00 pour les brigades jour et de 19h00 à 01h45 pour les brigades de nuit avec une moyenne de rotation entre 20 minutes à 40mn.

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que plusieurs instituts d’astronomie et instances théologiques ont fixé la date de la fin du mois sacré en fixant ainsi la date de l’Aïd el-Fitr au lundi 2 mai 2022, et ce, suivant des calculs astronomiques.