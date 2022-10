La SNTF annonce la reprise des trains entre Alger et 5 wilayas

La société nationale du transport ferroviaire (SNTF) a annoncé la reprise des voyages entre Alger et cinq autres wilayas. Une bonne nouvelle pour les voyageurs algériens qui utilisent la voie ferroviaire pour rallier certaines villes du pays.

Il y a quelques jours, la circulation des trains vers la région est du pays a été suspendue. Et pour cause, l’état des rails au niveau de la commune de Mansoura (Wilaya de Bordj Bou-Arreridj) s’est détérioré en raison des inondations qui ont frappé la région, due aux fortes pluies.

Mais la circulation des trains a repris ses droits à partir de ce lundi le 10 octobre. C’est ce que nous avons appris d’un communiqué de la SNTF publié sur sa page facebook officielle. Il s’agit, en effet, des voyages entre la capitale Alger et cinq wilayas de l’est du pays, en l’occurrence Tébessa, Annaba, Sétif, Batna et Touggourt.

Une bonne nouvelle qui ne peut que réjouir les voyageurs algériens qui utilisent la voie ferroviaire pour rallier certaines wilayas du pays.

Une coopération Algéro-américaine pour la réhabilitation des anciennes locomotives

Par ailleurs, la société nationale du transport ferroviaire a annoncé qu’un groupe d’ingénieurs américains va se charger de la réhabilitation et la modernisation des anciennes locomotives. Il s’agit de 20 locomotives dotées d’une motorisation diesel.

A cet effet, une réunion de travail a eu lieu le 2 octobre dernier, au siège de la direction général de la SNTF, avec des ingénieurs du groupe américain Alectro-Motive Diesel. Une réunion présidé par le directeur général Karim Ayache, avec comme ordre du jour l’évaluation de l’avancement des travaux de réhabilitation et modernisation de 20 anciennes locomotives.

Selon le communiqué de la SNTF, le groupe américain a fait un exposé détaillé sur les différentes étapes techniques concernant la réhabilitation des locomotives en question. Les travaux se déroulent dans les ateliers de Mohammadia, de Maskara ainsi que la base principale de maintenance des locomotives à Rouiba.

Le communiqué indique que le DG de la SNTF a donné des instructions pour augmenter le rythme des travaux de réhabilitation et ce, afin que toutes les locomotives concernées soient opérationnelles dans les plus brefs délais. Il a salué les efforts consentis par les ingénieurs et techniciens de la SNTF, en ce qui concerne notamment la maitrise de la technologie.

Enfin, le communiqué a annoncé la mise en marche de la première locomotive réhabilitée et modernisée par des compétences algériennes et un suivi américain. Grâce à ce nouveau projet, la SNTF réduit les dépenses de 50%.

L’expérience chinoise pour la construction de nouveaux chemins de fer au Sahara

Considérée comme l’une des grandes sociétés de génie civil eau monde , la société chinoise CCECC, est décidée d’accompagner la SNTF pour la construction de nouveaux chemins de fer au Sahara.

En effet, la société en question a tenu une conférence à la SAFEX le 20 septembre dernier. Elle a jeté la lumière sur les techniques de construction des chemins de fer dans un environnement saharien comme celui en Algérie.

Dans un communiqué officiel de la conférence, la société chinoise se dit prête à accompagner et aider l’Algérie pour la construction des chemins de fer au Sahara. Autrement dit, elle compte déployer son expérience et ses nouvelles techniques pour la protection contre certains phénomènes sahariens, entre autre le vent de sable. Une expérience déjà appliquée dans certains pays comme les Emirats Arabes Unis et l’Arabie-Saoudite.

Il faut dire que l’envie des Chinois de s’associer aux Algériens pour la construction des chemins de fer au Sahara convient au projet de l’état de notre pays. Ce dernier, est décidé de consacrer tous les moyens pour l’extension du réseau ferroviaire du nord au sud de l’Algérie.