La SNTF annonce de nouveaux horaires de trains nocturnes pour l’été 2023

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a récemment fait état d’une expansion significative de son programme opérationnel dans le but de répondre plus efficacement aux besoins des voyageurs. Coïncidant avec l’arrivée de la saison estivale, la société a introduit un certain nombre de trajets nocturnes dans diverses directions depuis les zones périphériques d’Alger, la capitale de l’Algérie.

Selon une déclaration publiée sur la page Facebook officielle de la SNTF, cette expansion a été entreprise avec l’intention de faciliter les déplacements des voyageurs et d’améliorer leur expérience de voyage à travers les différentes banlieues d’Alger.

Le début de ces services est prévu pour le 25 juin selon le programme suivant :

Sur la ligne Alger – Zeralda, le départ est fixé à 20h10 et l’arrivée à 20h58.

Pour le voyage retour, Zeralda – Alger, le départ est prévu à 20h00 et l’arrivée à 20h48.

Concernant la ligne Alger – El Afroun, le départ est prévu à 20h15 avec une arrivée à 21h24.

Le voyage retour, El Afroun – Alger, est prévu pour 20h00 avec une arrivée à 21h10.

Pour la ligne Alger – Thénia, le départ est fixé à 20h20 et l’arrivée à 21h19.

Pour le voyage retour, Thénia – Alger, le départ est prévu à 20h20 et l’arrivée à 21h25.

Pour obtenir des informations complémentaires sur le reste du programme, les voyageurs sont invités à consulter le lien fourni dans le communiqué.

La SNTF annonce une réduction pour les trajets longue distance

Dans le but de rendre ses services plus accessibles et d’encourager le tourisme et les déplacements longue distance, la Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a annoncé une réduction significative des tarifs. Cette réduction de 20% s’applique à tout voyageur effectuant un trajet aller-retour de plus de 400 km, ou qui achète un billet pour une telle distance.

En plus de cet avantage économique considérable, la SNTF offre une validité étendue pour ces billets à tarif réduit. Les passagers pourront utiliser leurs billets à n’importe quel moment pendant une période de deux mois à compter de la date d’émission, offrant une grande flexibilité pour les voyages planifiés. Cette initiative a pour but de faciliter les déplacements à longue distance, en particulier pour ceux qui se déplacent pour des raisons professionnelles ou touristiques.

Pour rappel, selon les informations disponibles sur le site officiel de la SNTF, le réseau ferroviaire a transporté un total de 43 millions de passagers et 4 millions de tonnes de marchandises. La SNTF exploite un réseau de lignes d’une longueur totale de 4 560 km, dont 5 200 km sont actuellement en exploitation.