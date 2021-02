« La situation socioéconomique est inquiétante », selon le RCD

Le Secrétariat National du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) s’est réuni, en session mensuelle, ce jeudi, 10 février, à Alger, et a évoqué plusieurs sujets d’actualité relatifs à la situation générale du pays.

Dans un communiqué rendu public ce vendredi matin, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) est revenu sur la réunion du Secrétariat National du parti qui a coïncidé avec le 32ᵉ anniversaire de sa création.

Lors de cette réunion, la situation socioéconomique a été abordée, le Secrétariat National du RCD a estimé que la situation est « inquiétante », notamment face au « chômage qui grimpe, le niveau de vie et le pouvoir d’achat des citoyens qui continuent de baisser et le dinar qui poursuit sa chute vertigineuse ».

« Nos réserves en hydrocarbure s’épuisent et le volume des exportations ne cesse de décroître. Le déficit budgétaire se creuse de plus en plus et les réserves de change s’amenuisent fortement. La faillite n’est pas très loin », a alerté le RCD.

« Le RCD salue le courage de Walid Nekiche »

Le parti de Mohcine Belabbas est revenu également sur la libération de l’étudiant Walid Nekiche, « après plus de 14 mois de détention provisoire ». Le communiqué du RCD n’a pas manqué de souligner la torture et l’abus sexuel dont a été victime le jeune étudiant durant sa détention, notant, dans ce même sens, que « le parquet a décidé d’ouvrir une enquête suite à une indignation populaire ».

« Le RCD salue le courage de Walid pour avoir nommé l’indicible et révélé au grand jour l’horreur pratiquée sur la jeunesse algérienne dans les sous-sols des services de sécurité. Le RCD condamne avec la plus grande fermeté tous les actes qui portent atteinte à l’intégrité physique et morale et à la dignité humaine », lit-on dans le même communiqué.

Par ailleurs, le RCD s’est arrêté sur le cas de l’ancien candidat à la présidentielle, Rachid Nekkaz, estimant que « ce dernier est maintenu sous mandat de dépôt depuis plus d’une année, bien qu’il soit malade », rajoutant qu’il a été éloigné de ses avocats vers « la prison de Labiod Sidi Cheikh (El Bayadh) à 800 km d’Alger ».

Sur un autre volet, le RCD a évoqué le procès intenté à l’islamologue Saïd Djabelkhir qui « inquiète et scandalise », et a souligné que c’est « une aubaine pour créer une énième diversion ».