Covid-19 : la situation épidémiologique sur la table du gouvernement

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera ce dimanche 25 juillet 2021, le premier conseil des ministres, constitué du nouveau gouvernement récemment élu.

En effet, lors de ce conseil, la première question qui sera débattue concernera la situation sanitaire actuelle et comprendra des propositions pour faire face à la troisième vague de Coronavirus.

Selon le communiqué rendu public par la présidence : « Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera demain, dimanche 25 juillet 2021, le conseil des ministres, au siège de la Présidence de la République. »

À l’ordre du jour de la reunion : « L’investiture officielle du gouvernement, par le Président de la République, et une présentation par le Premier ministre qui comprendra des propositions d’adaptation des mesures sanitaires liées au dispositif de prévention de la propagation de la Covid-19, ainsi qu’un certain nombre de présentations liées aux secteurs de l’intérieur, les autorités locales, le développement urbain, la promotion du commerce et de l’exportation ainsi que la crise de l’eau.”

Contaminations à la hausse

Pour rappel, la situation épidémiologique liée à la propagation inquiétante de l’épidémie de coronavirus continue de susciter les réactions des spécialistes et responsables du secteur sanitaire. D’importantes décisions en la matière seront annoncées dans les prochaines heures.

Lors d’une intervention sur les ondes de la Radio locale de Sétif, le président de la Société algérienne d’immunologie, Pr Kamel Djenouhat, a assuré qu’au vu de la situation épidémiologique actuelle, d’importantes décisions seront prises et annoncées dans les prochaines heures par les plus hautes autorités du pays. Dans le même sillage, il ajoute que des lots de matériel de respiration et d’oxygène médical seront reçus dans les prochaines heures afin de faire face à la situation.