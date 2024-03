La situation à Gaza au centre de l’appel d’Attaf avec son homologue britannique

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique aujourd’hui de son homologue britannique, Lord David Cameron. Cette conversation s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre l’Algérie et le Royaume-Uni sur les relations bilatérales et les questions internationales d’intérêt commun, en particulier la situation humanitaire à Gaza.

Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux parties ont salué le niveau de dialogue et de consultation politique entre les deux pays, en particulier la coordination entre leurs missions permanentes au Conseil de sécurité concernant la situation en Palestine. Ils sont convenus de poursuivre les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et pour prendre en charge la situation humanitaire à Gaza, garantissant ainsi la distribution de l’aide aux habitants.

Adhésion de la Palestine à l’ONU

Les discussions ont également porté sur les efforts visant à faire adhérer la Palestine à l’Organisation des Nations unies en tant qu’étape concrète vers la concrétisation de la solution à deux États, conformément aux résolutions pertinentes des Nations unies. À cette occasion, Attaf a renouvelé son invitation à son homologue britannique à effectuer une visite officielle en Algérie afin de renforcer les consultations et d’élargir les domaines de coopération et de partenariat bilatéraux entre les deux pays.

L’appel téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères de l’Algérie et du Royaume-Uni témoigne de l’engagement continu des deux pays à renforcer leurs relations bilatérales et à travailler ensemble sur les questions internationales d’intérêt commun. Cette coopération étroite reflète la volonté des deux gouvernements de contribuer à la paix et à la stabilité dans la région, en particulier en ce qui concerne la situation délicate à Gaza.

Persistance des efforts pour une solution durable

La discussion sur la situation en Palestine, notamment à Gaza, souligne l’importance accordée par l’Algérie et le Royaume-Uni à la résolution de ce conflit persistant. En appelant à un cessez-le-feu immédiat et à des mesures pour répondre aux besoins humanitaires urgents, les deux ministres montrent leur engagement envers une solution pacifique et durable au conflit israélo-palestinien.

L’invitation d’Ahmed Attaf à Lord David Cameron pour une visite officielle en Algérie souligne l’importance que les deux pays accordent au renforcement des liens bilatéraux. Une telle visite offrirait une opportunité précieuse de discuter de manière approfondie des questions bilatérales et internationales, ainsi que de renforcer la coopération dans divers domaines d’intérêt mutuel.