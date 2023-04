La série Eddama encensée par le critique cinématographique libanais Khalil Hanoun

Le critique et rédacteur cinématographique libanais Khalil Hanoun est un passionné de cinéma et de séries télévisées. Travaillant pour le compte de la chaîne Al Jazeera, il est spécialisé dans les questions cinématographiques et suit de près les sorties de films et les nouvelles séries.

Récemment, il a été captivé par la série télévisée algérienne diffusée durant ce mois de ramadan Eddama.. Sur son compte Facebook, il a exprimé son admiration pour cette série par le biais d’un post publié aujourd’hui.

En effet, Khalil Hanoun a été impressionné par la qualité de la présentation des personnages, des habitants du quartier et de leurs problèmes quotidiens. Il a été agréablement surpris par le casting réussi et les performances des acteurs, y compris les jeunes talents qui ont attiré son attention. Après avoir regardé seulement deux épisodes, Khalil Haroun est devenu un adepte de la série susmentionnée.

Khalil Haroun n’a rencontré aucun problème avec le dialecte algérien

En tant que Libanais, Khalil Hanoun a avoué que les séries des pays du Maghreb ne font pas souvent partie de ses habitudes de visionnage. Cependant, il estime que cette série est une opportunité pour les orientaux de découvrir des œuvres provenant de cultures différentes et d’interagir avec des thèmes et des sujets variés.

Il a affirmé qu’il a réussi à comprendre environ 80 % des dialogues, grâce à sa connaissance du dialecte algérien et de son vocabulaire, acquis grâce à ses amis et connaissances algériens avec lesquels il est en contact constant.

Il est également intéressant de noter que la connaissance de la langue française et des chansons algériennes, notamment celles de Cheb Khaled, ont été d’une grande aide pour Khalil Hanoun dans sa compréhension de la série. Ce qui démontre que l’art et la culture sont des vecteurs de communication universels qui peuvent rassembler des personnes de différentes cultures et langues.



Le premier épisode de Eddama atteint un chiffre record

La série « Eddama » rencontre un immense succès depuis la diffusion de son premier épisode. Les retours positifs affluent, les téléspectateurs sont conquis par l’histoire captivante et le jeu d’acteurs exceptionnel. En effet, cette production locale a littéralement dominé les tendances en Algérie, confirmant ainsi l’intérêt du public pour les œuvres de qualité produites en Algérie.

On notera que le premier épisode de la série a atteint un record impressionnant de 8,9 millions de vues. Un résultat qui témoigne de l’engouement des téléspectateurs pour cette série originale, ce qui justifie le succès réalisé après quelques jours de sa diffusion.

Pour rappel, « Eddama » raconte l’histoire de plusieurs familles algériennes confrontées à des problèmes de la vie quotidienne et qui doivent faire face à des situations difficiles avec courage et détermination.

À vrai dire ce qui a fait l’atout majeur de « Eddama », c’est avant tout la qualité du jeu d’acteurs. En effet, les acteurs ont su donner vie à leurs personnages avec un talent incontestable, en offrant des performances émouvantes et convaincantes. Ils ont su transmettre les émotions et les sentiments de leurs personnages, créant ainsi une connexion forte avec le public.