La série algérienne « El’Sardines » sélectionnée au Red Sea Film Festival et débarque sur TV5 MONDE+

Après avoir conquis le public européen et séduit le jury de Séries Mania, la production franco-algérienne « El’Sardines » franchit une nouvelle étape décisive. Sélectionnée comme unique série au Red Sea International Film Festival de Djeddah, l’œuvre réalisée par Zoulikha Tahar est désormais accessible gratuitement au public maghrébin via la plateforme TV5MONDE+.

: Une consécration internationale pour la série algérienne

C’est une consécration internationale qui ne se dément pas pour la fiction algérienne. La série « El’Sardines » continue de faire parler d’elle bien au-delà de nos frontières. Déjà auréolée d’une Mention Spéciale du Jury lors du festival Séries Mania à Lille, considéré comme l’un des événements majeurs dédiés aux séries en Europe. La production vient de s’offrir une vitrine de choix en Arabie Saoudite.

En effet, l’œuvre a été projetée le 5 décembre dernier dans le cadre du prestigieux Red Sea International Film Festival. Cette sélection sonne comme un honneur particulier pour l’équipe du film. En effet, « El’Sardines » a été la seule et unique série retenue dans la programmation officielle de cette édition. Ce festival avait d’ailleurs contribué au financement du projet via le Red Sea Fund. Cela confirme ainsi son engagement envers la diversité des voix cinématographiques arabes et offre à la série une visibilité inédite auprès du public du Moyen-Orient.

Plongée dans l’univers d’El’Sardines : Tragi-comédie et société algérienne contemporaine

Loin des clichés habituels, « El’Sardines » propose une plongée tragi-comique et nuancée dans la société algérienne contemporaine. La série, tournée dans la région d’Oran, narre les péripéties de Zouzou, une ingénieure bio-maritime trentenaire. À quelques jours du mariage de sa sœur cadette, l’héroïne se retrouve tiraillée entre les préparatifs chaotiques de la cérémonie, la pression sociale liée à son célibat et son désir profond d’exil professionnel pour suivre une mystérieuse migration de sardines.

La force du récit réside dans la collaboration artistique entre la réalisatrice Zoulikha Tahar et la romancière reconnue Kaouther Adimi. Ensemble, elles ont tissé un scénario bilingue, mêlant arabe et français, qui reflète avec justesse la réalité linguistique et culturelle du pays. En associant des comédiens professionnels à des talents amateurs, la réalisation parvient à capturer une authenticité rare. Cela brosse un portrait de femme moderne en quête d’émancipation face au poids des traditions.

En explorant les thèmes de l’émancipation féminine, de la pression sociale et du désir d’évasion, El’Sardines offre une perspective unique sur la vie à Oran. La série dépeint avec sensibilité les défis auxquels sont confrontées les jeunes femmes algériennes modernes, tout en célébrant la richesse et la complexité de la culture locale.

Cette approche narrative novatrice, combinant humour et drame, permet à El’Sardines de toucher un large public et de susciter une réflexion profonde sur les enjeux sociaux contemporains en Algérie.

Comment regarder El’Sardines gratuitement : Accès et diffusion sur TV5MONDE+

Si le succès critique dans les festivals est un indicateur de qualité, l’accessibilité de l’œuvre au grand public reste l’enjeu majeur. C’est désormais chose faite pour les téléspectateurs algériens et de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord). Depuis le 3 décembre, l’intégralité de la série a rejoint le catalogue de la plateforme de streaming gratuite TV5MONDE+.

Cette diffusion numérique permet au public local de découvrir cette coproduction portée par la société algérienne 2Horloges et FablabChannel. Fondée par Yacine Medkour et Hugo Legrand-Nathan, 2Horloges confirme ici son ambition de produire des œuvres audacieuses. Ces œuvres sont capables de résonner aussi bien localement qu’à l’international. Alors que la série reste distribuée en Europe par Arte.tv, sa mise en ligne gratuite sur TV5MONDE+ offre une opportunité idéale. Cela permet de soutenir la création nationale et de découvrir une fiction qui interroge avec finesse nos dynamiques sociales.

Avec sa disponibilité sur TV5MONDE+, El’Sardines devient accessible à un public plus large, permettant à chacun de découvrir cette œuvre originale et touchante. La plateforme offre une interface conviviale et une expérience de visionnage optimale. Cela garantit ainsi une immersion totale dans l’univers de la série.

En soutenant la diffusion de productions algériennes comme El’Sardines, TV5MONDE+ contribue à promouvoir la diversité culturelle et à faire rayonner le talent des artistes locaux à travers le monde.

