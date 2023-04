La série algérienne Eddama devance de grandes productions arabes

Le paysage artistique en Algérie connaît une croissance inédite depuis plusieurs années. Et ce, grâce à une production télévisuelle ramadanesque de qualité qui a suscité l’engouement du public algérien mais également le public arabe ! En effet, les sitcoms et les séries dramatiques ont particulièrement obtenu les faveurs des téléspectateurs algériens, propulsant ainsi les productions locales au sommet du classement des meilleures séries arabes !

Cette année, une série en particulier a créé la sensation et a fait un grand buzz sur les réseaux sociaux et sur les médias. Il s’agit bien évidemment de la série « Eddama », produite par Yahia Mouzahem. En effet, cette série algérienne a su concurrencer de grandes productions syriennes, libanaises et égyptiennes pour décrocher la première place au classement des meilleures séries arabes pour ce 21e jour du ramadan, selon les votes du public arabe dévoilés par Arab Drama Critics Awards, sur sa page Instagram officielle.

Avec un total de 73.000 votes, « Eddama » a devancé de prestigieuses séries, y compris le feuilleton syrien « Al Arbagi » (40.700 votes), « Zokak Aljen » (21.200 votes), « Kharif Omer » (19.400 votes) et « Moraba Al Azz » (13.000 votes). Ce succès est d’autant plus remarquable car les acteurs qui ont pris part à Eddama ont décroché une place avec les grands acteurs emblématiques arabes. À l’image de Bassem Yakhour, Salloum Haddad, Nadin Khoury, Milad Youcef, et Dima Kandalaft.

Les téléspectateurs arabes apprécient les productions algériennes

Dans le même sillage, on notera que d’autres séries dramatiques algériennes ramadanesques ont également fait leur marque cette année. En effet, il est question des deux séries diffusées sur Echorouk TV, 11/11 et Al Ikhtiyar Al Awal. À l’instar d’Eddama, ces deux programmes ont réussi à captiver le public algérien et arabe. Dans ce sens, il convient de rappeler que la série 11/11 aborde l’histoire d’une jeune artiste “Malak” (Nissa Bey) qui a été retrouvée morte dans des conditions mystérieuses le jour de son exposition artistique.

Ainsi, chaque épisode de la série révèle de nouveaux éléments, de nouvelles pistes et de nouveaux rebondissements, alimentant le mystère et le suspense. Les téléspectateurs sont constamment tenus en haleine, essayant de résoudre le puzzle et de découvrir la vérité sur la mort de Malak. Les indices sont disséminés subtilement à travers les interactions des personnages, les détails des œuvres d’art et les secrets révélés au fur et à mesure de l’enquête.

On précisera également que plusieurs acteurs connus ont participé à cette série. Notamment, Malika Belbey, Abdelaziz Boukrouni, Mustapha Laribi, Youcef Sehiri, Akram Jeghim, Amira Hilda Douaouda, ainsi que le chanteur Meziane Amiche. D’une autre part, on citera la série Al Ikhtiyar Al Awal, produite par Reda City 16 qui a su attirer l’attention du public arabe. Notamment grâce à la présence de l’acteur tunisien Nidhal Saadi.

D’autres acteurs ont fait leur apparition par le biais de cette série notamment, Reda City 16, Yasmine Ammari, Kenza Morsli, Youcef Sehiri, Aida Ababsa, Haifa Rahim et Ahmed Meddah. Donc vous l’aurez compris, le succès retentissant de ces séries a confirmé la place grandissante de l’Algérie dans le paysage audiovisuel arabe. Et ce, en grande partie grâce aux acteurs et réalisateurs algériens.