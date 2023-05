Le mois de ramadan a été riche en créations qui ont séduit les Algériens, comédie, séries, drama… ces feuilletons se distinguent les unes des autres, mais y a une qui a particulièrement marqué les esprits du public algérien. Il s’agit bel et bien de la série 11/11, dont l’histoire est pleine d’énigmes.

En effet, 11/11 raconte le destin d’un groupe d’amis lié par une tragédie, qui vont se revoir cinq ans après les faits pour revivre des souvenirs de leur passé, qui se veut manipulateur. Un enchainement d’événement qui s’achève par résoudre l’énigme Malek, tuée un certain 11 novembre à 23 h 00.

Festival international des séries télévisées de Matera : « 11/11 » représentera l’Algérie en Italie

Réalisé par Oussama Kobbi et coécrit par Yousra Mouloua, « Hdach Hdach » représentera l’Algérie au festival international des séries télévisées de Matera en Italie. Notamment lors de sa première édition. Ce festival est une occasion pour les producteurs et les réalisateurs d’exposer leurs réalisations à travers le monde entier. Et donner une chance à ses séries télévisées de se faire connaitre davantage, qui ne sont pas moins que les films qui disputent des prix internationaux.

Les organisateurs de ce festival ont indiqué aussi que ce festival est une opportunité d’organiser des rencontres et des échanges et de débattre les thématiques relatées par ces séries télévisées tout en mettant en avant l’art et l’innovation TV.

Dans ce sillage, Hdach Hdach représentera l’Algérie, mais surtout le potentiel des créations algériennes lors de ce festival international des séries télévisées, qui se tiendra du 1 au 4 juin 2023 à Matera dans le sud de l’Italie. Pour ceux qui ont apprécié cette série, Hdach Hdach promet une deuxième saison encore plus riche en énigme et suspense. Si la série a connu un tel succès auprès du public algérien, c’est aussi grâce à son talentueux cast qui regroupe des acteurs et des actrices très doués, dont Akram Djeghim, Youcef Sehiri, Malika Belbai, Haifa Rahim …

| À LIRE AUSSI :

>> Le dernier épisode de « 11/11 » vole la vedette, les internautes satisfaits de la fin de cette série

>> Les internautes élisent Souhila Mallem meilleure actrice au Maghreb