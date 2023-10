La sélection palestinienne de football n’accueillera pas ses adversaires en Algérie

Finalement, la sélection palestinienne de football ne recevra pas ses adversaires en Algérie. La confédération asiatique de football, en concertation avec la FIFA, s’y est opposée.

Face à la guerre Gaza-Israël, le président de la fédération palestinienne de football, Jibril Rajoub, a émis le vœu de recevoir les différents adversaires de la sélection palestinienne, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde-2026 et la Coupe d’Asie de football-2027, en Algérie. Comme il fallait s’y attendre, il a eu une réponse favorable de la part des hautes autorités de notre pays.

« La Fédération algérienne de football, en exécution des directives des hautes autorités du pays et suite à la demande formulée par le Président de la Fédération palestinienne de football, M. Jibril RAJOUB, a décidé d’accueillir en Algérie tous les matchs officiels et non officiels rentrant dans le cadre de la préparation de la sélection palestinienne de football aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et de la Coupe d’Asie des nations 2027. Aussi, l’Algérie prendra en charge tous les frais liés à ces événements. Et ce, à partir du match Palestine-Australie, prévu le 21 novembre prochain ». A annoncé la FAF sur son site officiel dimanche dernier.

L’AFC et la FIFA s’y opposent

Mais finalement, la sélection du pays frère ne pourra pas accueillir ses adversaires en Algérie. Pourquoi ? La confédération asiatique de football, en concertation de la FIFA s’y sont opposés.

« On a formulé une demande à l’AFC pour recevoir nos adversaires en Algérie. Hélas, on a eu une réponse défavorable. La première instance du football asiatique nous a donné comme motif que l’Algérie ne fait pas partie du continent asiatique. On a tout fait pour avoir une réponse favorable, mais en vain. C’est une grande déception pour la fédération palestinienne de football ». Confia Suzane Sultane, membre du comité exécutif à l’AFC, à la radio internationale Algérie.