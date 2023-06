« La sécurité nationale nécessite de développer une stratégie dans le numérique », Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd’hui, le mercredi 7 juin 2023, la cérémonie d’ouverture du Forum national sur la sécurité cybernétique intitulé « Stratégie nationale de sécurité cybernétique pour une Algérie résiliente ».

Dans son discours d’ouverture de ce forum, le Président de la République a souligné que les exigences de la sécurité nationale, politiques, militaires, économiques, sociales et technologiques, exigent le développement d’une stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique.

Le président Tebboune a ajouté que « la stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique combine l’anticipation et la prévention des menaces et des vulnérabilités dans l’espace cybernétique, la protection des systèmes et des données, ainsi que la promotion d’une culture numérique citoyenne et nationale, basée sur la sensibilisation continue et la vigilance stratégique de toutes les institutions ».

Il convient de noter que le forum a été organisé par le ministère de la Défense nationale au Club national de l’armée à Beni Messous à Alger. Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, Saïd Chenegriha, a également accueilli le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, où une formation militaire a rendu hommage au Chef de l’Etat.

La nécessité de la sécurité cybernétique en Algérie

La sécurité cybernétique est un sujet crucial pour l’Algérie, surtout que le monde évolue rapidement et que l’Algérie se place comme un acteur clé dans la région. En effet, l’Algérie est devenue une cible pour les hackers et les cyber-criminels, notamment en raison de l’augmentation de l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux, ainsi que de la numérisation des services gouvernementaux et des entreprises.

Il est donc impératif pour le pays d’avoir une stratégie nationale intégrée dans le domaine numérique pour protéger les infrastructures critiques, les données et les citoyens algériens.