La SEAAL adopte des mesures pour garantir une distribution d’eau équitable à Alger

La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a adopté un système de surveillance et de contrôle à distance pour garantir une distribution équitable en eau, en parallèle avec un système d’information géographique pour localiser les défauts et les clients.

Dans le cadre de la 18ème édition du Salon International de l’Equipement, des Technologies, des Services de l’Eau et de l’Environnement «Pollutec», le SEAAL propose ses services et solutions numériques aux professionnels du secteur de l’eau, avec pour thème « la numérisation comme outil de développement du service public de l’eau et de l’assainissement ».

La société a mis en place plusieurs outils numériques tels que le portail numérique pour accéder à de nombreux services techniques et commerciaux, le service d’agence numérique « Wakalati » pour gérer les comptes en ligne, et deux plateformes de paiement en ligne, Fatourati et BaridiMob.

La SEAAL a également développé un centre d’accueil téléphonique pour répondre aux demandes et préoccupations des clients en temps réel. Ces mesures témoignent de l’engagement du SIAL à fournir des services modernes et adaptés aux clients en utilisant des technologies de pointe.

Une application mobile pour connaitre le programme de distribution de sa région

La SEAAL avait lancé une nouvelle application mobile qui permet à ses clients de visualiser en temps réel le programme de distribution de l’eau potable.

Cette application est disponible en français et en arabe, et elle utilise la fonction de géolocalisation automatique pour aider les clients à suivre la distribution de l’eau dans leur zone géographique.

L’application est régulièrement mise à jour pour refléter les changements dans le programme de distribution de l’eau potable. Cette nouvelle fonctionnalité devrait aider les clients de la compagnie à mieux planifier leur consommation d’eau et à éviter les pénuries imprévues.