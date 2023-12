La scène numérique : Explorer l’essor du divertissement en ligne au Canada

Avec l’avènement du numérique, les divertissements en ligne font partie des hobbies les plus courants dans le monde. Au Canada, ce loisir est particulièrement populaire. Vous allez découvrir tout au long de cet article les raisons qui font de ce secteur, plus particulièrement des jeux d’argent, un divertissement très prisé. Faites le point sans attendre.

Les divertissements en ligne les plus appréciés au Canada

Les jeux d’argent en ligne

Il s’agit sans doute du loisir le plus apprécié des adultes canadiens. Le choix des joueurs se tourne principalement sur les casinos en ligne et les sites de paris sportifs. Depuis quelques années, le nombre de personnes qui adhèrent aux plateformes en ligne n’a cessé d’augmenter. L’industrie du jeu d’argent génère, d’ailleurs, des milliards de dollars pour le pays. Les joueurs peuvent consulter une liste de c casino en ligne Québec sur le site Gamblizard. Des experts y recommandent les meilleurs casinos canadiens. Ils se basent sur différents critères pour cela. La fiabilité, les retours des utilisateurs, la sécurité, les jeux ou encore les méthodes de paiement.

Les jeux vidéo

Sur consoles de salon, ordinateurs ou appareils mobiles, les jeux vidéo occupent également une place prépondérante parmi les hobbies des Canadiens. Cette industrie connaît même une croissance économique conséquente. Elle pourrait générer plus de 3 milliards de dollars d’ici la fin d’année 2023.

Le cinéma en ligne et les réseaux sociaux

Les plateformes VOD sont en plein essor partout dans le monde. Le Canada n’en fait pas exception. Le géant Netflix couvrirait une part de marché de plus de 70 % dans le pays. Enfin, les réseaux sociaux constituent une part de divertissement en ligne importante pour les Canadiens. Enfants, adolescents et adultes adhèrent à ces plateformes qui sont de plus en plus diversifiées. Outre l’indétrônable Facebook, TikTok et Instagram gagnent du terrain.

Les Canadiens, une population de joueurs

Le Canada regroupe une population de joueurs. Si l’on se penche principalement sur les jeux d’argent, ce sont des millions d’adultes qui sont inscrits sur les plateformes en ligne. La plupart de ces joueurs utilisent leurs appareils mobiles pour profiter de leurs jeux préférés.

En ce qui concerne la parité hommes/femmes, le ratio penche largement en faveur du genre masculin. En effet, selon les chiffres, plus de 80 % des joueurs canadiens seraient des hommes. Seuls 20 % feraient partie de la communauté des femmes.

Pour ce qui est des types de jeux, les hommes penchent plutôt pour les jeux de table et les machines à sous. Les femmes, quant à elles, sont plutôt attirées par les jeux de pur hasard comme le bingo. Les roulettes sont très prisées aussi bien des hommes que des femmes. Les paris en ligne sont, par contre, plus réservés au public masculin.

Des lois assouplies sur les jeux d’argent

Au fil du temps, la régulation des jeux d’argent au Canada a évolué. Désormais, les provinces sont libres d’autoriser ou non les jeux de hasard sur leurs territoires. En 1970, une modification du Code criminel a initié ce processus. Le premier casino a été construit en 1989 à Winnipeg. Depuis, de multiples casinos ont fleuri dans plusieurs provinces telles que le Manitoba, le Québec, l’Ontario, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse.

Dans l’ensemble, les jeux de hasard sont tolérés. Les citoyens sont sensibilisés à les utiliser de manière responsable et à des fins récréatives. Actuellement, les lois provinciales actuelles visent principalement à contrôler les revenus. Elles soutiennent, en outre, les jeux en ligne approuvés par le gouvernement. L’objectif étant de contribuer à l’industrie globale du jeu.

Cet assouplissement au niveau de la législation autour des jeux d’argent a permis aux jeux d’argent de connaître un essor considérable. De plus en plus de plateformes virtuelles sont disponibles au Canada.

Impact de l’évolution technologique

L’évolution de l’entrepreneuriat technologique a accentué la popularité du divertissement virtuel au Canada. L’industrie du jeu se penche vers le mobile. En pratique, les opérateurs optimisent leurs jeux. Ces derniers sont alors compatibles avec les smartphones. Les utilisateurs peuvent s’amuser partout. Ils n’ont qu’à utiliser leur téléphone.

Les applications sont également plus interactives. L’accès à une multitude de jeux se fait instantanément. Aussi, toute information relative à leur compte est facilement disponible.

L’accessibilité accrue à Internet a été un catalyseur majeur. Les joueurs ont pu profiter de connexions rapides et stables. Ils se connectent sans contraintes géographiques.

Ainsi, ces solutions innovantes ont ouvert de nouvelles opportunités. Cela redéfinit la façon dont ils interagissent. Un impact sur l’engagement dans les jeux en ligne est également palpable.

Conclusion

Les divertissements en ligne sont appréciés des Canadiens. Le loisir a évolué au même rythme que le secteur technologique. Les expériences sont meilleures. Ce type de loisir peut largement se démocratiser dans les années à venir.

Bio :

Mila Roy est un spécialiste en stratégie de contenu. Elle nous propose régulièrement des actualités autour des sujets les plus intéressants du moment. Elle nous transporte notamment dans l’univers des divertissements en ligne et toutes ses subtilités.

Photo de MOHI SYED