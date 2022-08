La Russie suspend ses livraisons de gaz via Nord Stream vers l’Europe

Dans un contexte tendu marqué par la guerre en Ukraine, le continent européen fait de nouveau face à l’interruption des livraisons de gaz russe. En effet, le géant gazier russe Gazprom a annoncé ce mercredi 31 août avoir entièrement suspendu ses livraisons pour l’Europe via le gazoduc Nord Stream.

Ce mercredi 31 août, le géant gazier russe Gazprom a « entièrement » suspendu ses livraisons de gaz vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream. Expliquant que cette suspension est due à des travaux de maintenance devant durer trois jours.

Dans son communiqué, Gazprom a indiqué que ces travaux doivent intervenir « toutes les 1 000 heures » et qu’ils ont déjà débuté « au niveau d’une station de compression de gaz reliant directement les champs gaziers sibériens au Nord de l’Allemagne ». Notant que ces derniers s’étaleront jusqu’au samedi 3 septembre.

D’ailleurs, très tôt ce matin, le flux du gaz a atteint le zéro alors qu’il s’établissait à 20 %. En effet, après avoir fermé ses vannes en juillet dernier pendant dix jours pour effectuer des travaux de maintenance sur le même gazoduc, Gazprom avait rouvert ses robinets en réduisant les livraisons à 20 % de leur capacité normale.

En outre, mardi dernier, Gazprom avait fait part de la suspension entière de ses livraisons au groupe français Engie à compter de demain. Et ce, en raison du non-paiement de l’intégralité des livraisons effectuées en juillet par Engie.

Guerre entre la Russie et l’Ukraine : le gaz serait-il une arme ?

Le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine pèse de plus en plus lourd sur le marché mondial de l’énergie, notamment en ce qui concerne les hydrocarbures. Le bras de fer continue entre la Russie et les Occidentaux qui l’accusent d’utiliser le gaz « comme une arme de guerre ».

En effet, les occidentaux estiment que ces travaux de maintenance sont des prétextes « incompréhensibles sur le plan technique » et qu’après « chaque maintenance, Moscou prend une nouvelle décision politique ».

« En juillet, il s’agissait d’une maintenance régulière prévue de longue date, cette fois-ci, ce n’était pas prévu et nous ne savons pas ce qui se cache derrière cette opération », a confié à l’AFP un responsable de Gascade, entreprise qui transporte le gaz livré par Nord Stream à travers l’Allemagne.

De son côté, la Russie affirme que « les capitales occidentales lui ont imposé des sanctions qui ne permettent pas d’effectuer des travaux normaux d’entretien et de réparation ». Expliquant que cela intervient à cause une turbine manquante que la Russie ne peut recevoir à cause desdites sanctions.

Crise du gaz en Europe : quelles autres alternatives ?

Les craintes liées à l’approvisionnement en gaz se ressentent de plus en plus en Europe, notamment avec l’approche de la saison hivernale. Alors qu’elle acheminait près d’un tiers du gaz de l’Union européenne, la Russie a réduit de 80 % ses livraisons de gaz via Nord Stream au cours de ces derniers mois.

Outre la menace de pénuries de gaz durant l’hiver, l’Europe fait face à l’ascension des prix de l’électricité qui ont atteint de nouveaux records ces derniers temps et menacent de faire exploser les factures des consommateurs européens.

Retrouvés au pied du mur, les pays de l’Union se démènent depuis plusieurs mois afin de sécuriser leurs stocks, trouver des alternatives au gaz russe et réduire leur consommation. Certains pays avaient d’ailleurs placé l’Algérie dans leur viseur, à l’instar de l’Italie qui a augmenté ses importations de gaz algériens à travers la signature de plusieurs accords.

De son côté, Emmanuel Macron avait indiqué que la France n’avait pas besoins d’accroître ses importations de gaz algérien. Durant sa visite en Algérie le week-end passé, le Président français avait expliqué son pays dépendait peu du gaz algérien dans son mix énergétique et que les stocks étaient sécurisés à plus de 90 % en prévision de l’hiver.