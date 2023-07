La Russie invite l’Algérie à la création d’une unité spatiale algérienne

La Russie a récemment invité l’Algérie à participer à un projet de construction d’une agence spatiale. Cette invitation ne concerne pas seulement la formation des astronautes, mais également la création d’une unité spatiale algérienne.

En effet, selon l’agence de presse russe Interfax, Yuri Borisov, directeur exécutif de l’Agence spatiale fédérale russe Roscosmos, a annoncé cette invitation lors d’une réunion avec des représentants de l’Agence spatiale algérienne et égyptienne. L’objectif de cette proposition est de construire une station spatiale russe tout en encourageant les deux pays à développer leurs propres unités spatiales nationales.

Lors de cette réunion, Yuri Borisov a également discuté de la construction de tours satellites à plusieurs étages et des problèmes liés au lancement spatial. Il a souligné que cette collaboration serait bénéfique pour tous les pays impliqués, permettant ainsi de renforcer les capacités spatiales de l’Algérie et de l’Égypte. Lors d’une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, Yuri Borisov a déclaré : « J’ai proposé à l’Algérie et à l’Égypte de participer à une station spatiale russe, ce qui constituerait une coopération complète pour construire leurs propres unités nationales, plutôt que de se limiter à la formation des astronautes. »

Yuri Borisov a également effectué une visite en Algérie, au cours de laquelle il a rencontré Azedine Oussedik, directeur général de l’Agence spatiale algérienne. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération dans le domaine spatial. Cette rencontre a été l’occasion pour les responsables de présenter leurs programmes spatiaux respectifs et d’échanger des idées sur les possibilités et les axes de coopération bilatérale.

Une opportunité de développement pour l’Algérie

Pendant sa visite en Algérie, Yuri Borisov a inauguré une statue en l’honneur de Yuri Gagarin, le premier cosmonaute russe. Ce monument, offert par la Russie à l’Algérie, symbolise les liens étroits entre les deux pays dans le domaine de l’exploration spatiale.

La proposition de la Russie d’inviter l’Algérie à participer à la construction d’une agence spatiale offre une opportunité unique de développement pour le pays. En devenant un acteur dans le domaine spatial, l’Algérie pourrait bénéficier de nouvelles technologies, de connaissances et d’expertise qui contribueraient à renforcer ses capacités dans ce domaine. La construction d’une unité spatiale nationale permettrait également à l’Algérie de participer activement à des projets spatiaux internationaux et d’élargir son influence dans le secteur.

La collaboration entre la Russie et l’Algérie dans le domaine spatial ouvre la voie à de nombreuses possibilités de coopération future.