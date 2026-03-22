La RSE au cœur de l’ADN d’Al Salam Bank : une vision durable et inclusive expliquée par Zouhir Ghouli

Dans un contexte où les banques sont appelées à jouer un rôle plus actif dans le développement économique et social, la responsabilité sociétale s’impose comme un levier stratégique majeur. À travers ses initiatives sociales, solidaires et environnementales, Al Salam Bank cherche à inscrire son action dans une logique d’impact durable, tout en contribuant à une meilleure inclusion financière.

Dans cet entretien, Monsieur Zouhir Ghouli, chef de service de gestion des activités caritatives et sociales, revient sur les engagements concrets de la banque en matière de RSE. Il met notamment en lumière le compte d’épargne « Sayidati », une offre destinée aux femmes au foyer visant à faciliter leur accès aux services bancaires et à renforcer leur autonomie financière.

Selon vous, quel rôle les banques doivent-elles jouer aujourd’hui dans le développement social et économique du pays, au-delà de leur mission traditionnelle de financement ?

Aujourd’hui, la banque ne peut plus se contenter d’être un simple partenaire financier. Face à l’amplification des défis socio-économiques, notre établissement a choisi de placer la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) au cœur de sa stratégie. Pour nous, intégrer la RSE signifie transformer nos compétences et nos ressources en levier de changement positif pour la communauté.

Comment votre établissement intègre-t-il concrètement les principes de la RSE dans sa stratégie et dans ses activités quotidiennes ?

Notre démarche commence en interne. Nous sommes convaincus qu’un environnement de travail stable et équilibré est le socle de toute performance. C’est pourquoi notre cellule RSE veille rigoureusement à la mise en œuvre de programmes de santé de haut niveau pour nos collaborateurs et leurs familles.

Cet esprit de solidarité interne s’est particulièrement illustré lors des crises nationales, comme la pandémie de COVID-19 ou les incendies de forêt, où la banque s’est mobilisée sans réserve.

À l’externe, notre action se décline à travers des initiatives concrètes qui touchent chaque strate de la société algérienne :

Soutien à l’éducation et à la jeunesse : nous accompagnons les étudiants des grandes écoles et universités, tout en finançant la restauration d’écoles coraniques et en aidant les familles à faibles revenus lors de la rentrée scolaire.

: nous accompagnons les étudiants des grandes écoles et universités, tout en finançant la restauration d’écoles coraniques et en aidant les familles à faibles revenus lors de la rentrée scolaire. Solidarité de proximité : qu’il s’agisse de la distribution de colis alimentaires durant le mois de Ramadan, de vêtements de l’Aïd pour les orphelins, ou de repas pour les passants dans nos restaurants solidaires, nous cultivons ce sentiment d’appartenance.

: qu’il s’agisse de la distribution de colis alimentaires durant le mois de Ramadan, de vêtements de l’Aïd pour les orphelins, ou de repas pour les passants dans nos restaurants solidaires, nous cultivons ce sentiment d’appartenance. Engagement environnemental : nous participons activement aux campagnes nationales de reboisement et aux ateliers de recyclage, car le développement durable est indissociable de la préservation de notre terre.

L’inclusion financière des femmes reste un défi dans de nombreuses sociétés. Selon vous, quels sont aujourd’hui les principaux obstacles qui empêchent certaines femmes, notamment les femmes au foyer, d’accéder aux services bancaires ?

Un axe majeur de notre stratégie est l’autonomisation de la femme. Nous avons constaté que des freins socioculturels et géographiques limitent encore trop souvent l’indépendance financière des femmes, notamment dans les zones rurales.

C’est de ce constat qu’est né « Sayidati ». Plus qu’un simple compte bancaire, c’est un outil d’émancipation. Il permet aux femmes au foyer d’épargner et d’investir selon les principes de la charia islamique, tout en les initiant à la culture digitale et bancaire.

En investissant dans ces projets de service, Al Salam Bank ne cherche pas seulement à gérer des flux financiers, mais à bâtir une société plus résiliente. Nous croyons fermement que la valeur ajoutée d’une banque se mesure aussi à l’empreinte positive qu’elle laisse dans le quotidien des citoyens.