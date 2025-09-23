La romancière algérienne Fadhila Boudriche signe un nouveau roman : «Longues jambes et le gaucher»

La journaliste et écrivaine algérienne Fadhila Boudriche revient sur la scène littéraire avec un nouveau roman intitulé « طويلة الساقين و الاعسر » (Longues jambes et le gaucher), publié aux éditions syriennes Dar Amal, dirigées par l’éditrice chevronnée Amel Mondher. Ce quatrième ouvrage plonge le lecteur dans des récits captivants, oscillant entre douleur et espoir, tristesse et renaissance.

À travers la voix de quatre héroïnes, survivantes de la décennie noire algérienne, Boudriche raconte des destins marqués par la fuite, d’abord face à la mort, puis face à un passé lourd à porter. La femme y apparaît comme victime, mais jamais totalement aux yeux de sa famille ou de la société. De cette ambivalence naît un récit polyphonique où s’entrelacent douleur, amour et résilience. La vie y est décrite comme une force imprévisible, qui se contracte ou se dilate au rythme des épreuves et du temps qui passe.

Un nouveau roman poignant sur la décennie noire en Algérie

L’histoire commence à Paris, « capitale des anges et des djinns », avant de se poursuivre en Algérie. La protagoniste principale, une femme à la fois fragilisée et résiliente, navigue entre ses blessures intimes et une quête de sens qui dépasse l’individuel pour rejoindre le collectif. À travers elle, l’auteure met en lumière les séquelles profondes laissées par la décennie noire, mais aussi la capacité des femmes à se relever, à aimer encore et à revendiquer leur droit à l’existence.

Le roman, écrit dans un style à la fois poétique et incisif, déploie un univers où le réalisme se mêle à une touche de mysticisme, traduisant les contradictions d’une société marquée par la douleur et la reconstruction. Les voix multiples qui s’entrecroisent traduisent un besoin d’exorciser le passé, tout en réaffirmant l’importance de l’espoir et de la solidarité.

Le nouveau roman paraît dans une édition soignée et élégante, fruit d’une première collaboration avec l’éditrice syrienne Amel Mondher, et sera présenté lors du Salon international du livre 2025.

Parcours littéraire de Fadhila Boudriche : Une exploration des réalités sociales algériennes

Fadhila Boudriche, écrivaine et journaliste algérienne, figure parmi les voix féminines les plus marquantes de la scène littérature algérienne contemporaine. Elle a déjà participé au Salon international du livre d’Alger et consacre son œuvre à l’exploration des réalités sociales et des événements marquants de l’histoire récente du pays, en particulier la décennie noire. Sa plume, à la fois audacieuse et introspective, aborde sans détours les sujets souvent passés sous silence, en conjuguant les dimensions psychologiques, sociales et philosophiques.

Elle est l’auteure de plusieurs romans, dont « Lail Madina » (La nuit d’une ville), son premier ouvrage publié en Irak dans le cadre de « Bagdad, capitale de la culture arabe ». Ce roman, considéré comme une œuvre inaugurale, posait déjà les bases de son style narratif singulier, entre réalisme et imaginaire.

Avec « Les Plages de neige », Boudriche franchit une étape importante dans son parcours littéraire. L’intrigue, située à Bab El Oued, suit « Farah », une psychiatre en quête de preuves d’innocence pour un ami accusé à tort. A travers ce récit, la romancière plonge dans les profondeurs de la société algérienne, abordant des thématiques telles que le chômage, la criminalité et la désagrégation sociale. Marqué par une dimension psychologique et philosophique, le roman restitue aussi l’impact durable de la crise sécuritaire, dix ans après la décennie noire.

« Le Vert et les Cendres » : Une œuvre majeure de la littérature algérienne

Quant à « Le Vert et les Cendres », beaucoup considèrent qu’il s’agit de son œuvre la plus aboutie. Situé durant la colonisation française, le roman met en scène la souffrance du peuple algérien face à la répression coloniale, mais aussi sa lutte acharnée pour la liberté. À travers des figures comme le moudjahid « El-Khadher » et une médecin française qui choisit d’aider les résistants, l’auteure trace un récit où se mêlent douleur et espoir, destruction et renaissance. Le titre lui-même symbolise ce contraste entre vie et ruine, entre résistance nationale et oppression.

Par l’ensemble de ses œuvres, Fadhila Boudriche s’impose comme une voix littéraire singulière, mettant en avant des thématiques fortes telles que le patriotisme, la résistance, l’amour et les fractures sociales, inscrivant son nom dans le paysage littéraire algérien contemporain.

