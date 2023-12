La révolution de la radiothérapie Intra-opérative dans le traitement du cancer du sein

Depuis son inauguration en 2005, le Centre Médical Anadolu en Turquie fournit aux patients des prestations de santé de haut niveau en adoptant les technologies les plus récentes dans le domaine de la médecine. C’est un établissement de renommée internationale en ce qui concerne l’application des techniques modernes dans le traitement du cancer.

En effet, grâce à ses équipes de professeurs de rang mondial, le Centre Médical Anadolu propose des options de traitement similaires à celles qu’on trouve dans les cliniques occidentales. Le Centre mène des études conjointes avec le Johns Hopkins Medicine, l’un des plus prestigieux hôpitaux des États-Unis.

Du reste, le service de radio-oncologie de la clinique Anadolu est en mesure, grâce aux équipements ultras modernes dont il dispose, d’apporter des solutions de traitement à tous les patients atteints de cancers. C’est le cas notamment de la radiothérapie intra-opérative pour le cancer du sein.

🔵 À LIRE AUSSI : Quel rôle joue la biopsie du ganglion sentinelle (BGS) dans le diagnostic du cancer du sein ?

Cette technique de pointe permet une réduction drastique de la durée de la radiothérapie lors du traitement du cancer du sein. Celle-ci, comme va l’expliquer dans le détail le professeur Hale Başak dans la suite de cet article, passe de 6 semaines à… 30 minutes.

La radiothérapie intra-opérative permet un gain de temps considérable

Le professeur Hale Başak, directrice du département de radio-oncologie au sein du Centre Médical Anadolu et le professeur Metin Çakmakçı, directeur du centre de santé du sein, précisent que la radiothérapie intra-opérative dans le traitement du cancer du sein intervient après l’ablation tumorale. Ainsi, « la durée de la radiothérapie, dont la durée moyenne est de 6 semaines, passe à 30 ou 40 minutes seulement ».

Dr Hale Başak Çağlar, spécialiste en radio-oncologie, ajoute que l’irradiation inutile du creux axillaire ne se pratique plus. « Ceci, explique-t-il, évite l’enflure des bras et le lymphœdème ». La radiothérapie intra-opérative, lorsqu’on l’applique durant l’intervention chirurgicale, présente de nombreux avantages pour les patients. Grâce à cette méthode, la radiothérapie postopératoire se réalise durant l’opération.

Ainsi, non seulement le traitement médical de 6 semaines se fait en une seule séance, de plus la localisation de la tumeur permet une meilleure administration du traitement. En outre, la radiothérapie postopératoire devient plus efficace étant donné qu’elle prévient la prolifération des cellules cancéreuses. Du reste, c’est une thérapie applicable chez des patients sélectionnés par le biais de dispositifs spéciaux.

Quels sont les autres avantages de cette technique ?

Prof Metin Çakmakçı, spécialiste en chirurgie générale, indique : « Les méthodes de suivi extraient un moindre nombre de ganglions lymphatiques axillaires et parfois sans même toucher le ganglion. Cela permet de rencontrer moins de problèmes de lymphœdèmes. » « Notre capacité à mieux distinguer les patientes dont le risque de cancer du sein est plus élevé (…), ajoutée à la technologie médicale, font que le cancer du sein fait de moins en moins peur », ajoute-t-il.

De son côté, Dr Hale Başak Çağlar souligne que les techniques de radiothérapie ne cessent de progresser : « Grâce aux nouvelles technologies de pointe, assure-t-elle, nous sommes désormais capables d’appliquer la radiation sur une zone plus restreinte, plus précisément sur la tumeur. Ainsi, pour les patientes atteintes d’un cancer du sein, le cœur n’est pas affecté et on rencontre moins d’effets secondaires. »

Pour résumer, la radiothérapie intra-opérative dans le traitement du cancer du sein permet de diminuer l’intensité et la dose des irradiations, de restreindre la zone de traitement et de réduire la durée de la radiothérapie. Cela offre au patient une meilleure qualité de vie et augmente ses chances de survie.

« Les applications de la radiothérapie offrent de nos jours un processus de traitement médical confortable permettant aux patients de ne pas s’isoler dans leur vie quotidienne, professionnelle et sociale. En outre, ils ne souffrent plus de problèmes de brûlures cutanées et peuvent même profiter de la mer pendant l’été, après le traitement. »