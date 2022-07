La révolution de la domotique Smart Home

Avec la progression des nouvelles technologies, mais aussi de profonds changements dans notre rapport à la maison, la domotique Smart Home est en train de prendre une place toujours plus importante. En 2020 déjà, le marché de la maison intelligente s’élevait à près de 2 milliards d’euros. Et l’épidémie de Covid n’a fait que renforcer cette tendance.

Voici comment la domotique Smart Home va révolutionner notre vie domestique et nous faire basculer dans une nouvelle ère.



Qu’entend-t-on par maison intelligente ?

La tendance smart home consiste à équiper son domicile d’objets connectés dits intelligents. Reliés à internet via une connexion Wifi ou Bluetooth, ces objets améliorent et facilitent notre expérience quotidienne de biens des façons.

Pour certains, ils se contentent de reprendre les appareils de notre quotidien, en les rendant plus performants et faciles à contrôler. C’est le cas par exemple des réfrigérateurs connectés, dont on peut modifier la température à distance. Mais aussi analyser le contenu pour faciliter la création de sa liste de courses.

D’autres solutions ont complètement transformé notre maison. C’est le cas par exemple des assistants connectés, qui intègrent de plus en plus l’intelligence artificielle et permettent une véritable interopérabilité entre les différents objets de la domotique.

La domotique : une technologie toujours plus accessible

Si la domotique n’a rien de nouveau, elle est cependant depuis quelques années de plus en plus accessible au grand public. De nombreux acteurs se sont en effet emparés de la tendance smart home pour la proposer à petits prix, accessibles à toutes les bourses.

C’est le cas par exemple de géants de la grande distribution. Dans le catalogue Lidl de cette semaine, on retrouve ainsi des produits de la gamme Smart Home de l’enseigne. Au total, ce sont 9 articles qui sont proposés aux consommateurs, allant de la passerelle domotique, en passant par les prises connectées ou les radiateurs pilotés via la Wifi. Les tarifs sont imbattables, de 7,99 à 39,99 euros.

Plus de confort et de sécurité dans les smart homes

Les principales innovations introduites par les objets connectés se ressentent en termes de confort et de sécurité. Caméras de surveillance connectés, poubelle intelligente, mais aussi capteurs de sommeil sont ainsi entrés dans notre quotidien pour le rendre à la fois plus sûr, mais aussi plus agréable.

Ce sont d’ailleurs les objets de la vie courante qui rencontrent le plus grand succès. En tête de classement, on retrouve par exemple les robots de cuisine, mais aussi les robots aspirateurs qui peuvent faire le travail en notre abscence. Suivent de près les thermostats intelligents, qui permettent par exemple d’allumer le chauffage ou la climatisation quelques minutes avant de rentrer à la maison.Très pratiques lorsque l’on possède une résidence secondaire et qu’on souhaite la préparer avant notre arrivée.

Pour finir, les systèmes de sécurité sont eux aussi fortement sollicités. Les serrures de porte connectées permettent ainsi de sécuriser son logement, ou d’ouvrir automatiquement la porte de son entrée lorsque l’on rentre les bras chargés de course.

Quel futur pour la domotique ?

Dans les prochaines années, la domotique devra cependant relever quelques défis si elle veut s’imposer. Ses experts devront commencer par augmenter la standardisation et l’interopérabilité entre les solutions Smart Home, afin qu’ils fonctionnent mieux ensemble. Mais aussi pour éviter aux consommateurs de devoir utiliser plusieurs applications différentes pour contrôler leurs appareils.

Enfin, beaucoup d’espoirs se portent sur l’introduction de l’apprentissage automatique. Cette technologie permettra passer d’objets connectés à des appareils réellement intelligents, capables d’anticiper les besoins de ses utilisateurs. La protection et la confidentialité des données devront entre-temps être renforcées, car rien ne garantit pour le moment que ces objets ne puissent être piratés par des individus mal intentionnés.