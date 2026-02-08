La révélation de Tebboune sur les Matchs de l’équipe nationale d’Algérie

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune est un fervent supporter de l’équipe nationale. Lors de son entrevue périodique avec les médias algériens, il a confié comment il suit les matchs des Verts.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue périodique aux représentants de la presse nationale, au cours de laquelle il est revenu sur plusieurs dossiers d’actualité d’ordre national, régional et international. Cette rencontre a également été marquée par un moment plus spontané et humain, lorsque le chef de l’État a été interrogé sur sa relation avec l’équipe nationale de football.

À la surprise générale, un journaliste a posé une question inhabituelle, demandant au président comment il suivait les matchs des Verts. Une interrogation à laquelle Abdelmadjid Tebboune a répondu avec franchise et simplicité, révélant son attachement profond à l’équipe nationale. « Je suis chauvin en ce qui concerne l’équipe nationale. Cette dernière est un symbole de l’Algérie et c’est elle qui nous représente devant les autres nations. Quand l’équipe d’Algérie joue, je supporte comme tout Algérien », a-t-il affirmé.

Par ces propos, le président de la République a tenu à rappeler la place particulière qu’occupe l’équipe nationale dans le cœur des Algériens, toutes catégories confondues. Pour lui, les Verts ne sont pas seulement une sélection sportive, mais un véritable symbole d’unité nationale et de fierté collective.

Tebboune, un supporter passionné

Abdelmadjid Tebboune a également dévoilé, sur un ton empreint d’émotion, la manière dont il vit personnellement les rencontres de la sélection nationale. « Avec la famille bien sûr. Pour vous faire une confidence, parfois je ne peux même pas voir les matchs car je deviens émotif », a-t-il confié, provoquant des sourires dans l’assistance.

Le président a poursuivi en décrivant son comportement lors des matchs à fort enjeu : « Tantôt j’éteins la télévision, tantôt je la rallume, tantôt je demande auprès de mes enfants le résultat du match… C’est ainsi que je suis les matchs de l’équipe nationale ». Une déclaration qui humanise davantage la fonction présidentielle et rapproche le chef de l’État des citoyens, nombreux à partager ces mêmes émotions lors des grandes soirées footballistiques.

Cette sortie spontanée illustre une fois de plus l’importance du football en Algérie, un sport fédérateur capable de transcender les fonctions et les responsabilités. À travers cette confidence, Abdelmadjid Tebboune a montré qu’au-delà de son rôle institutionnel, il reste avant tout un supporter passionné des Verts, à l’image de millions d’Algériens.

