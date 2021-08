Covid-19 : lancement des débats autour de la rentrée scolaire

À l’approche de la rentrée scolaire, les parents commencent à s’interroger sur les mesures qui seront mises en place pour l’année 2021/2022. Cette dernière sera encore fois impacté par la pandémie de la covid-19, mais cette fois avec un variant plus virulent et plus contagieux.

Dans ce cadre, une réunion a eu lieu ce samedi 7 aout entre Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed et les représentants de quatre associations des parents d’élèves. Les mesures nécessaires au bon déroulement de l’année scolaire notamment le protocole sanitaires ont été au cœur des discussions de cette réunion. À cet effet, le premier responsable du secteur de l’éducation a appelé à « doubler les efforts et à respecter les gestes barrières ».

En outre, le ministre a invité les parents d’élèves à collaborer en permanence avec les responsables du secteur au niveau local, tout en précisant que ces derniers ont été instruits de prendre en considération les préoccupations des associations.

Ainsi une plateforme est mise à la disposition des parents d’élèves via le site www.tharwa.com afin d’étudier leurs propositions et doléances.

Moins d’un mois nous sépare de la rentrée scolaire

Par ailleurs, la date de la prochaine rentrée scolaire est prévu pour le mardi 7 septembre 2021 pour les élèves à travers l’ensemble du territoire national. En revanche, la date de la rentrée du personnel administratif est fixé au dimanche 29 aout et celle des enseignants au 1er septembre.

Enfin, les parents d’élèves doivent penser à l’achat des fournitures scolaires bien avant ces dates afin « d’éviter les regroupements à l’intérieur des librairies et magasins spécialisés », ajoute le ministre de l’Éducation nationale.