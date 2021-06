La relance du tourisme domestique plombée par la flambée des prix

L’augmentation des prix des établissements touristiques représente un obstacle à la relance du tourisme dans le pays.

À moins de deux semaines de l’inauguration officielle de la saison estivale, les vacanciers ont déploré la forte hausse des prix des prestations du tourisme domestique qui a ralenti voir empêche la relance du tourisme au niveau national. La crise sanitaire due à la pandémie de la covid-19 qui a mené a la fermeture des frontières ont créé, de nombreuses opportunités pour la relance et la promotion du tourisme domestique.

Cependant, la cherté des prestations risque d’empêcher les Algériens de profiter de cette chance. De ce fait, les vacanciers algériens ne pourront pas profiter de la saison estivale imminente et les hôtels et autres établissements touristiques, quant à eux, resteront inoccupés. Les touristes algériens ont, de ce fait, appelé les autorités compétentes à saisir cette aubaine exceptionnelle afin de diminuer les tarifs La cherté des tarifs pénalise les hôtels et les vacanciers

Rappelons que le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi avait mis en exergue le mois dernier, l’importance d’améliorer et de promouvoir la formation de qualité dans le domaine touristique et de hisser le niveau des prestations et atteindre le professionnalisme à même de véhiculer la destination touristique Algérie par excellence tout en faisant en sorte que ce tourisme reste accessible aux locaux.