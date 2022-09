La Rechta algérienne dans le top 10 mondial des plats de nouilles

Les différentes spécialités culinaires algériennes séduisent de plus en plus de touristes, qui viennent passer quelques jours en Algérie. En effet, ce constat a été vérifié à plusieurs reprises. Notamment grâce aux classements publiés par le guide de voyage et de la cuisine traditionnels, Taste Atlas.

En effet, ce dernier offre aux passionnés de voyage la possibilité de découvrir les meilleures adresses et bons plats de chaque pays dans le monde. À peine deux semaines, Taste Atlas a effectué un classement des meilleurs gâteaux traditionnels. Dans ce dernier, on retrouve en quatrième position dans ce top cinq mondial, l’un des incontournables gâteaux algériens, le Makrout El Louz.

Aujourd’hui, ce même guide dévoile un autre classement mondial. Il concerne les meilleurs plats de nouilles dans le monde.

La Rechta algérienne dans le top 10 mondial des meilleurs plats de nouilles

Sur son site officiel, Taste Atlas a dévoilé le classement des cinquante meilleurs plats de nouilles dans le monde. Et ce selon les notes octroyés par les internautes. Dans le top 10 mondial, figure une spécialité algérienne, l’incontournable Rechta.

Symbole de la tradition algérienne, ce plat, fait maison, est servi lors des fêtes et des événements traditionnels, comme l’Aïd El Fitr et Achoura, dans certains mariages. Et même lors des diners du vendredi dans certaines régions de l’Algérie… Réalisé à base d’une pâte molle sous forme de nouilles fines et plates. Associées à une sauce préparée à base de poulet, de légumes et d’un assortiment d’épices.

Dans le classement de Taste Atlas, la Rechta algérienne occupe la septième des meilleurs plats de nouilles. En revanche, les premières places sont occupées par des spécialités japonaises très connues. Notamment, Khao Soi thaïlandais qui se retrouve à la tête de ce classement.

Grâce à une note totale de 4.6, attribuée par les fans de ce plat typiquement algérien, que la Rechta a décroché cette septième position.