La réalisatrice franco-algérienne Lina Soualem primée au festival du film de Marrakech

Pas moins de quinze films ont été projetés lors de la 20ᵉ édition du festival international du film de Marrakech qui s’est tenu du 20 novembre au 2 décembre 2023, au Maroc. La cérémonie de clôture qui a eu lieu samedi dernier a été marquée par la distinction, pour la première fois en 20 ans, d’un film marocain.

Au terme de neuf jours de projections et d’échanges, le jury du festival international du film de Marrakech, présidé par l’actrice américaine Jessica Chasstain, a levé le voile sur le palmarès de cette 20ᵉ édition.

FIFM 2023 : la Franco-algérienne Lina Soualem décroche le prix du jury

Pour la première fois du festival international du film de Marrakech, l’étoile d’or revient au film marocain « la mère de tous les mensonges » d’Asmae El Moudir. En revanche, le prix du jury a été décerné, ex æquo, au réalisateur marocain, Kamal lezraq, pour » les meutes », et à la réalisatrice franco-algérienne Lina Soualem pour son film « Bye Bye Tibérias ».

Avec cette nouvelle distinction, Lina Soualem n’est pas à son coup d’essai. En effet, le mois d’octobre dernier, le film a remporté le Greirson du meilleur documentaire, lors du festival du film de Londres. « Bye Bye Tiberias », raconte le parcours de trois générations de femmes combattantes, face aux déchirements et à l’exil.

Le film de Lina Soualem promet un voyage dans le temps, grâce à un tissage d’images et d’archives pour décrire un pays privé de son identité, des lieux disparus et des souvenirs dispersés. Par ailleurs, il est important de souligner que » Bye bye Tiberias a rejoint la course aux Oscars et intègre la liste des potentielles nominations de la catégorie « du meilleur film international » pour la 96ᵉ cérémonie des Oscar.

