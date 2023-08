La réaction de Mahrez au nouveau sacre européen de Manchester City

L’international algérien Riyad Mahrez a chaleureusement félicité son ancienne équipe, Manchester City, pour sa victoire lors de la Supercoupe d’Europe contre le club espagnol Séville.

Dans un tweet publié depuis son compte officiel sur Twitter, Mahrez a adressé ses félicitations en écrivant : ‘Félicitations à vous tous pour avoir écrit une page d’histoire. Est-ce que cette coupe compte pour moi aussi?’.

Congrats guys on making even more history 🩵

— Riyad Mahrez (@Mahrez22) August 16, 2023