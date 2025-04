La protection civile repêche le corps d’un noyé après huit jours de recherches à Souk Ahras

Après huit jours d’intenses recherches, les équipes de plongeurs de la Protection civile ont retrouvé, ce vendredi 11 avril à 15h25, le corps d’un homme porté disparu dans les eaux du barrage de Oued Jedra, situé dans la wilaya de Souk Ahras. Ce dénouement, bien que tragique, marque la fin d’une opération de sauvetage complexe menée dans des conditions particulièrement difficiles.

Selon un communiqué officiel émis par la direction de la Protection civile de Souk Ahras, cette opération a nécessité la mobilisation de plusieurs équipes spécialisées en plongée, venues de différentes wilayas du pays. Le terrain accidenté, la profondeur du barrage, les courants et la faible visibilité ont fortement compliqué les recherches. Face à ces difficultés, tous les moyens matériels et humains disponibles ont été mis en œuvre : sonars, embarcations, drones de surveillance, et bien sûr des plongeurs expérimentés, rompus aux opérations de sauvetage dans les eaux profondes.

La coordination entre les différentes unités a été cruciale pour assurer la sécurité des intervenants et optimiser les chances de localiser la victime. Cette mission a également mis en lumière l’expertise et la capacité de réaction rapide des services de secours algériens face aux situations d’urgence.

Enquête en cours pour élucider les circonstances du drame

Une fois le corps repêché, il a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Souk Ahras, où les procédures médico-légales ont été entamées. L’identité de la victime, un jeune homme originaire de la région selon des sources locales, a été confirmée par la famille. Une enquête a immédiatement été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la noyade.

Les premiers éléments recueillis indiquent que le drame se serait produit lors d’une baignade non surveillée. Ce tragique incident relance le débat sur la sécurité aux abords des barrages et autres plans d’eau, souvent dépourvus de dispositifs de prévention ou de surveillance, notamment en dehors de la saison estivale.

Les autorités locales, en collaboration avec la Protection civile, appellent à la prudence et rappellent l’importance de respecter les consignes de sécurité, en particulier dans les zones à haut risque. Elles encouragent également la population à signaler rapidement toute disparition ou comportement suspect à proximité de ces zones, afin de faciliter l’intervention des secours.