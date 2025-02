La Protection Civile recrute (2200 postes) : voici les conditions et les étapes pour postuler

Le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Mourad, a supervisé ce jeudi la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la protection civile, organisée à l’Unité nationale de formation et d’intervention à Alger. Lors de cet événement, il a mis en avant les performances remarquables de la Protection civile en matière de lutte contre les incendies et a annoncé un vaste programme de recrutement.

Cette initiative vise à pallier le manque d’effectifs face aux nombreuses interventions quotidiennes et à assurer un service de secours plus efficace et réactif sur l’ensemble du territoire. Découvrons dans cet article les principales déclarations du ministre de l’Intérieur, ainsi que les détails de ce programme de recrutement national.

1 intervention toutes les 30 secondes : la Protection Civile affiche des résultats remarquables

La Protection civile a enregistré des « résultats exceptionnels » dans la lutte contre les incendies de forêt cette année, selon le ministre.

« Les interventions ont permis de contenir la propagation des incendies, réduisant considérablement les pertes enregistrées par rapport aux années précédentes« , a-t-il affirmé. Cette amélioration résulte notamment d’un renforcement des moyens matériels et humains mis à disposition des secouristes.

🟢 À LIRE AUSSI : Primes et salaires augmentés pour le personnel éducatif : la date officielle du versement dévoilée

Le ministre a également dévoilé un chiffre frappant. La Protection civile a effectué plus d’un million d’interventions en une année, soit une opération toutes les 30 secondes. Ces missions couvrent divers types de sinistres, des incendies aux accidents de la route en passant par les secours d’urgence.

Face à cette charge de travail colossale, le gouvernement entend soutenir davantage ce corps en modernisant ses équipements et en renforçant ses effectifs.

Protection Civile : un recrutement massif de plus de 2200 postes pour renforcer les effectifs (2025)

Dans cette optique, Ibrahim Mourad a annoncé un vaste programme de recrutement pour la Protection civile. Pas moins de 2200 postes seront ouverts dans les prochaines semaines, incluant des officiers, des agents et des personnels civils assimilés.

Les candidatures seront soumises à des conditions précises, parmi lesquelles :

La nationalité algérienne ;

Une situation réglementaire vis-à-vis du service national ;

Un diplôme correspondant au poste visé ;

Une résidence dans la wilaya du poste concerné ;

La réussite au concours d’admission ;

Les préinscriptions se feront exclusivement en ligne via le site du Ministère de la Défense nationale (Cliquez-ici). Cette plateforme permettra aux candidats de soumettre leur dossier et de suivre l’évolution de leur candidature en temps réel.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours de recrutement : 842 nouvelles opportunités dans ce secteur

Le ministre a conclu en réitérant l’engagement des pouvoirs publics à soutenir ce corps d’élite. « Nous continuerons à fournir à nos secouristes les moyens nécessaires pour exercer leurs missions dans les meilleures conditions« , a-t-il déclaré. Soulignant que cette démarche s’inscrit dans la volonté du président de la République de garantir une protection optimale aux citoyens.