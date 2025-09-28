La Protection Civile recrute (2000 postes) : voici les conditions et les étapes pour postuler

La Direction Générale de la Protection Civile algérienne a officiellement annoncé le lancement d’une vaste campagne de recrutement pour l’année 2025.

Cette opération vise à pourvoir 2000 postes d’agents, offrant ainsi une opportunité d’emploi pour de nombreux jeunes Algériens désireux d’embrasser une carrière au service de la sécurité des personnes et des biens.

Le concours, organisé sur la base d’épreuves, concerne majoritairement des postes pour hommes, avec 1970 places ouvertes au niveau des directions de la Protection Civile de toutes les wilayas du pays.

Trente postes sont également réservés aux femmes candidates. Les inscriptions, soumises à des conditions d’âge, de diplôme et de profil médical strictes, se dérouleront sur une période de quinze jours ouvrables à compter de la première publication de l’annonce (28/09/2025).

Campagne de recrutement dans la Protection Civile : voici les profils recherchés et les conditions d’accès

L’accès à ce concours est soumis à plusieurs conditions impératives. Les candidats, de nationalité algérienne, doivent être âgés de 19 à 25 ans au plus tard à la date des épreuves. Ils doivent jouir de leurs droits civiques et se trouver en situation régulière vis-à-vis des obligations du service national. Les hommes devront justifier d’une résidence dans la wilaya où ils déposent leur dossier.

Âge : Entre 19 et 25 ans.

: Entre 19 et 25 ans. Taille minimale : 1,70 m pour les hommes, 1,65 m pour les femmes.

: 1,70 m pour les hommes, 1,65 m pour les femmes. Acuité visuelle : 15/20 sans correction.

: 15/20 sans correction. Autres : Nationalité algérienne, absence de tatouage, réussite des examens médicaux et psychologiques.

Le niveau d’études minimum demandé est l’obtention de la deuxième année secondaire.

Le déroulement du concours et les épreuves à passer : des tests écrits, sportifs et médicaux pour la sélection

La sélection des futurs agents de la Protection Civile reposera sur plusieurs types d’épreuves. Les tests écrits comprennent un examen de mathématiques, d’une durée de trois heures et affecté d’un coefficient 3, et une épreuve de culture générale, également sur trois heures avec un coefficient 2.

Les aptitudes physiques des postulants seront évaluées lors d’épreuves sportives qui compteront pour un coefficient 4 dans la note finale. Les candidats qui réussiront ces étapes devront ensuite passer un examen médical et psychologique, qui constitue l’ultime barrière pour une admission définitive.

Dossier de candidature – Protection Civile : un processus de dépôt précis et des délais stricts

Le dossier de candidature doit être constitué avec soin et déposé dans un délai de 15 jours ouvrables après la première annonce d’offre d’emplois.

Pièces à fournir

Une demande écrite de participation .

. Une copie de la carte d’identité nationale.

La copie originale du certificat de scolarité (2ᵉ année secondaire).

Un certificat de naissance.

Un certificat de mesure de la taille.

Trois certificats médicaux (médecin généraliste, pneumologue et ophtalmologue).

(médecin généraliste, pneumologue et ophtalmologue). Deux photographies d’identité.

Le reçu de la mandat-postale de 200 DZD (CCP : 17676-91 clé 55)

Le formulaire d’information de la DGFP dûment rempli, disponible via ce lien : www.dgfp.gov.dz

Les dossiers des hommes sont à déposer auprès de la direction de la Protection Civile de leur wilaya de résidence. Tandis que les femmes doivent adresser leur candidature directement à l’École Nationale de la Protection Civile à Bordj El Bahri. L’annonce précise que tout dossier incomplet ou déposé après la date limite fixée sera irrecevable.