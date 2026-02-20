La Protection civile dépose plainte contre un club de Ligue 1

La Direction de la Protection civile de la wilaya d’Alger a déposé une plainte officielle contre plusieurs joueurs du CR Belouizdad, a-t-on appris auprès du média « El-Khabar ». Cette plainte est motivée par les incidents survenus lors du match ayant opposé le Chabab au club congolais d’Otoho, dimanche dernier, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la CAF.

Selon « El-Khabar », la plainte a d’abord été déposée auprès de la Direction générale de la Protection civile, qui l’a ensuite transmise à la Fédération algérienne de football ainsi qu’à la Ligue de football professionnel, afin qu’elles en prennent connaissance et prennent les mesures nécessaires conformément aux procédures en vigueur.

🟢 À LIRE AUSSI : La Protection civile algérienne classée 10e au monde par Harvard : voici les moteurs de cette percée

Les incidents durant le match

La même source a indiqué que les agents de la Protection civile présents pour couvrir et sécuriser ladite rencontre ont affirmé avoir été victimes de violences verbales et de propos offensants de la part de certains joueurs bélouizdadis durant certaines phases du match, notamment en seconde période. Les protestations portaient sur leur manière d’intervenir pour évacuer plusieurs joueurs de l’équipe congolaise tombés au sol pour cause de blessure, alors qu’ils avaient d’abord insisté sur le fait que leur intervention n’était pas autorisée par le règlement sans l’appel préalable de l’arbitre.

🟢 À LIRE AUSSI : MCO – MCA, ESM – JSK, USMA – JSS… sur quelles chaînes voir les matchs de la 20e journée ?

Il est utile de signaler que le défenseur du CRB, Chouaïb Keddad, avait déclaré après la rencontre, en réponse à une question sur ce qui s’était passé avec les agents de la Protection civile, qu’il avait protesté contre ce qu’il considérait comme « un retard dans l’évacuation des joueurs d’Otoho », estimant que cela « avait affecté le rythme du match ». Par ailleurs, la source a ajouté que le capitaine Abderraouf Benguit avait accusé les agents de faire preuve de deux poids, deux mesures, affirmant qu’ils ne se seraient pas montrés aussi lents si la situation avait concerné une autre équipe.

Bien que Keddad ait par la suite fait son mea-culpa en zone mixte d’après-match, il a quand même fait l’objet d’une plainte, qui a été transmise aux instances concernées.

En revanche, et selon toujours « El-Khabar », les agents de la Protection civile n’ont pas répondu au commissaire du match mandaté par la CAF, qui voulait s’informer sur les raisons de leurs altercations avec des joueurs du CRB. Cela pourrait rendre la plainte peu déterminante et ne pas exposer les joueurs à d’éventuelles poursuites ou sanctions disciplinaires par le Jury disciplinaire de l’Instance africaine.

🟢 À LIRE AUSSI : JS Kabylie : pris à partie par des supporters à Zanzibar, Zinnbauer dénonce « insultes et crachats »