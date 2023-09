La protection civile algérienne honorée en Libye après la fin de sa mission de solidarité

La mission de solidarité de la protection civile algérienne en Libye, engagée à la suite des inondations qui ont frappé ce pays, a pris fin.

Présents sur le sol libyen pour prêter main forte aux victimes des inondations, en particulier dans la ville de Derna, fortement touchée par le passage de la tempête « Daniel », les éléments de la protection civile algérienne ont retiré 344 corps sans vie depuis le début des opérations.

Ne ménageant aucun effort, les différentes équipes de la protection civile ont clos leur mission de solidarité qui a duré plusieurs semaines. L’annonce de la fin de la mission de solidarité algérienne sur le sol libyen a été faite sur la page Facebook de la protection civile.

Après la fin des opérations de sauvetage, menées par les éléments de la protection civile algérienne, les autorités libyennes ont honoré les différentes équipes algériennes.



La Libye salue la position honorable de l’Algérie

C’est l’une des plus grandes catastrophes naturelles qui ont touché la Libye. Un lourd bilan, des pertes humaines et de colossaux dégâts matériels ont été enregistrés. En visite de travail en Algérie, la ministre d’État aux Affaires féminines au Gouvernement d’Union nationale de Libye, Houria Termal, a salué « la position honorable » de l’Algérie à l’égard de la Libye, suite aux dernières inondations.

LIRE AUSSI : Après son émouvante histoire, le restaurant de Rifka ouvre ses portes au jeune recalé

Au lendemain de la catastrophe naturelle qui a frappé la Libye, l’Algérie a décidé, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’envoi en urgence d’importantes aides humanitaires à l’État frère de Libye, suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché plusieurs villes libyennes », indique un communiqué de la Présidence de la République.

« Ces aides sont composées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de huit avions relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire (ANP), en guise de solidarité avec le peuple libyen frère », écrit l’APS.

« 113 agents, tous grades et spécialités confondus, dont des plongeurs, une équipe médicale spécialisée en médecine des catastrophes, une équipe de gestion des opérations, des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes cynotechniques, des équipes logistiques et des psychologues, dotées d’équipements spéciaux d’intervention en cas d’inondations, ont mené cette mission de solidarité.