La Promenade des Sablettes fait peau neuve : voici ses nouvelles infrastructures

ALGER, le 15 août 2024 – Le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a effectué une tournée d’inspection hier (mercredi 14 août 2024) afin de suivre de près l’avancement des travaux d’aménagement du centre et de l’est du golfe d’Alger, ainsi que la réalisation de parcs de loisirs. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du plan bleu de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale.

La première étape de cette visite a été consacrée à la présentation de l’avancement des travaux d’élargissement de l’autoroute Est, couplés à la réalisation d’ouvrages d’art. Ce projet, selon le directeur des travaux publics de la wilaya, facilitera la circulation des usagers reliant l’aéroport d’Alger à la ville.

Le wali a ensuite inspecté les travaux en cours sur différents tronçons et a donné des instructions fermes : améliorer la qualité des travaux sur le premier tronçon, remettre la route en état après les raccordements des réseaux, nettoyer les zones achevées et enlever les remblais, et confier aux différentes institutions de la wilaya d’Alger, le suivi des travaux d’éclairage et d’entretien des espaces verts.

La deuxième étape a porté sur les travaux d’aménagement maritime et la réalisation d’une route reliant Lido et oued El Harrach, en passant par Mohammadia.

Lors de cette visite, un exposé détaillé du projet a été présenté au wali. Ce dernier s’inscrit dans le cadre d’une requalification globale de la façade maritime et des espaces urbains, notamment par des travaux de protection du littoral et la construction d’une voie double reliant la zone de Lido, en passant par le Palais des Expositions de Mohammadia. L’objectif est de désengorger l’axe menant à la Grande Mosquée d’Alger et au centre-ville.

Alger : Le wali donne un coup de fouet aux travaux du littoral

Le projet prévoit également la création d’infrastructures de loisirs et de détente, d’équipements sportifs, d’une piste cyclable et d’un chemin piétonnier. Cette zone étant très fréquentée par les enfants et les familles, y compris en provenance d’autres wilayas.

Lors de sa visite du chantier, le wali a insisté sur l’accélération des travaux tout en veillant à leur qualité. Il a également souligné la nécessité d’évacuer les déchets de chantier et de nettoyer les espaces concernés.

La dernière étape de la visite a conduit le wali à la promenade des Sablettes pour inspecter les travaux d’aménagement de la zone centrale. Ces travaux prévoient l’installation d’équipements de loisirs et de sport (terrains de basket, terrains multisports, terrain de pétanque…), d’aires de jeux pour enfants, de restaurants, de sanitaires et de parkings. Ces aménagements viennent compléter les 4,5 km de parcours et les 80 hectares déjà aménagés du parc, s’étendant jusqu’à la mer.

Le wali s’est toutefois montré insatisfait de la qualité des travaux et du rythme d’avancement. Il a donné des instructions fermes, notamment :

Concernant la nouvelle plage artificielle aménagée dans la même zone, le wali a insisté sur la nécessité de la nettoyer et d’accélérer les travaux d’aménagement en vue de son ouverture prochaine.