La Promenade de l’Indépendance qui relie les plus beaux sites d’Alger prend forme !

Les travaux avancent sur l’un des projets les plus ambitieux de la capitale. La Promenade de l’Indépendance débutera au Monument des Martyrs à El Madania et s’étendra jusqu’au parc des Sablettes, offrant un parcours piéton unique et accessible à tous.

Il s’annonce comme un nouvel écrin vert au cœur du plan bleu, visant à moderniser et embellir la ville. Derrière ce chantier, l’idée de reconnecter les espaces emblématiques d’Alger à travers un itinéraire continu mêlant nature, culture et patrimoine.

Le chantier prévoit également l’installation de colonnes d’éclairage artistique et de fresques murales le long des terrasses, avec des matériaux de construction de qualité. Afin de renforcer l’aspect esthétique et culturel du parcours. Les autorités ont adopté un système de travail en 3×8 heures pour accélérer l’avancement du chantier et finaliser rapidement les aménagements.

Promenade de l’Indépendance : un projet pour redessiner la promenade urbaine d’Alger

Selon les services de la wilaya d’Alger, le Parc de l’Indépendance s’inscrit dans la stratégie globale de développement et de modernisation de la capitale. Le projet prévoit la création d’un parcours touristique et culturel reliant trois monuments historiques. La Villa Abdellatif, le Musée national des Beaux-Arts et la Grotte de Cervantes.

Mais l’ambition va plus loin. Ce futur axe piétonnier reliera également le Jardin d’Essai du Hamma et la Bibliothèque nationale, pour se prolonger jusqu’au Parc des Sablettes, via une allée piétonne. Un véritable trait d’union entre le patrimoine historique, la nature et les espaces de détente contemporains.

Pour les autorités locales, ce parcours vise à réconcilier Alger avec sa dimension piétonne et touristique, tout en valorisant son identité culturelle.

Accessibilité, patrimoine et nature : un trio au cœur du projet

Le chantier comprend plusieurs aménagements destinés à rendre la promenade agréable et inclusive. Des terrasses panoramiques offriront une vue imprenable sur la baie d’Alger. Tandis qu’un itinéraire spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite permettra à tous de profiter du parcours.

Ce projet ne se limite pas à la simple création d’un espace vert. Il incarne une nouvelle vision urbaine, où le patrimoine et l’environnement cohabitent au service du bien-être collectif. En reliant des lieux chargés d’histoire à des espaces culturels et naturels, la Promenade de l’Indépendance ambitionne de devenir l’un des nouveaux symboles de la capitale.