La professeure Yasmine Belkaid reçoit le prestigieux Prix émirati «Great Arab Minds»

La professeure Yasmine Belkaid, scientifique algérienne de renommée mondiale, et deuxième femme à diriger l’Institut Pasteur en 157 ans d’existence, a été honorée du prestigieux Prix émirati «Great Arab Minds», dans la catégorie «médecine», comme l’a annoncé le vice-président, premier ministre et souverain de Doubaï, cheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum.

Dans un message publié sur la plateforme X, le cheikh a félicité la professeure Yasmine Belkaid, directrice de l’Institut Pasteur en France, pour ses « contributions exceptionnelles dans le domaine de l’immunologie, notamment ses recherches sur le rôle des microbes dans le renforcement du système immunitaire et la prévention des maladies ».

La professeure Belkaid, âgée de 55 ans, a publié plus de 220 articles scientifiques sur les infections et l’immunité. Sa carrière académique, qui l’a menée aux plus hautes sphères de la recherche mondiale, a débuté en Algérie où elle a obtenu un master en biochimie à l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene.

Elle a ensuite poursuivi ses études en France, obtenant un doctorat en immunologie à l’Université Paris-Sud et à l’Institut Pasteur en 1996.

نبارك اليوم للفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، البروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر ، رئيسة معهد باستور في فرنسا… قدمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض… نشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من… pic.twitter.com/Q4lQeZ9d4x — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 25, 2024

Yasmine Belkaid, éminente immunologiste algérienne, récompensée par le Prix des « Génie des arabes » en médecine

Née à Alger en 1968, elle est la fille d’Abou Bakr Belkaid, Moudjahid, plusieurs fois ministre et homme d’État. Son père, assassiné par des groupes terroristes en 1995 à Alger, a donné son nom à l’université de Tlemcen en hommage à son parcours.

Cette nouvelle distinction vient s’ajouter à une longue liste de récompenses qui saluent l’excellence de ses travaux. En tant que 17ème directeur général de l’Institut Pasteur et deuxième femme à occuper ce poste, la Professeure Belkaid s’inscrit dans une longue lignée de scientifiques de renom, tout en marquant une nouvelle étape dans l’histoire de cet établissement prestigieux.

Son élection à la tête de l’Institut Pasteur pour un mandat de six ans avait déjà été largement saluée par la communauté scientifique internationale.

Institué à Dubaï en 2022, le Prix «Great Arab Minds» a pour ambition de célébrer l’excellence scientifique dans le monde arabe. En récompensant des personnalités comme Yasmine Belkaid, ce prix contribue à mettre en lumière les talents et les innovations issus de cette région.

En décernant ce prix à la professeure Belkaid, le jury a souligné l’importance de ses recherches pour la santé mondiale et a salué son parcours exceptionnel.

Il est intéressant de noter que Yasmine Belkaid n’est pas la seule Algérienne à avoir été honorée par le Prix émirati «Great Arab Minds». En 2023, le romancier Waciny Laredj a également été récompensé dans la catégorie « littérature et art », témoignant ainsi du rayonnement culturel et scientifique de l’Algérie sur la scène arabe.