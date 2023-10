La princesse Yasmine Murat expose la Gandoura algérienne au musée de Rueil en France

L’habit traditionnel algérien, dans toute sa splendeur, arrive à séduire les plus talentueux créateurs de mode et styliste à l’international. De nombreuses maisons de luxe l’ont déjà intégré à leurs collections de la haute couture, à l’image d’Ives Saint-Laurent.

Robe kabyle, Karakou, belouza … sont autant de tenues traditionnelles qui subliment les femmes algériennes lors des fêtes et des grands événements. La princesse, d’origine algérienne, Yasmine Murat, a quant à elle, n’a pas hésité à montrer aux Français sa robe Fergani, portée lors de sa cérémonie de mariage.

La princesse Yasmine Murat expose sa robe Gandoura algérienne

Lors de son mariage avec le prince Joachim Murat, prince de Pontecorvo, Yasmine Loraine Briki, née à Annaba, a séduit ses convives avec sa spectaculaire robre de mariée, qui a retenu toutes les attentions. Par ailleurs, la veille de son mariage, la princesse a porté une sublime tenue traditionnelle algérienne.

Il en est question de la robe Gandoura Fergani, imaginée et réalisée par le styliste Karim Sifaoui. Plusieurs années sont passées de son mariage, et Yasmine Murat garde toujours les deux robes qui ont marqué les esprits de tous ceux qui ont assisté aux plus beaux jours de sa vie.

Par ailleurs, début de ce mois d’octobre, la princesse Yasmine Murat a décidé de faire connaitre aux Français l’une des plus belles tenues algériennes, sa robe Fergani. En effet, la femme d’origine algérienne a remis sa robe de mariage et sa robe de cérémonie de pré-mariage au musée d’Histoire locale de la ville de Rueil-Malmaison en France.

Lors de cette exposition, la femme du prince, Joachim Murat, a fait part de la tradition algérienne qui invite les femmes à porter leurs plus belles tenues. Pour son cas, Yasmine Murat a choisi une sublime robe de fergani en velours bordeaux, brodée avec des files dorés.

