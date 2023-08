La presse française révèle un extrait d’une réunion tendue entre Mbappé et Al-Khelaifi

Mbappé : restera, restera pas. C’est l’un des feuilletons qui animent chaque fenêtre des transferts. Pour ce Mercato estival 2023, le prodige du football français a décidé de ne pas quitter le club parisien et passera donc une saison de plus en Ligue 1.

Néanmoins, cette décision a été prise suite à des négociations marathoniennes et un bras de fer presque habituel entre Mbappé et l’administration parisienne.

En effet, face à la non-prolongation de son contrat, Kylian Mbappé a été mis au placard pour l’entrée en lisse du club francilien en championnat. Ainsi, le capitaine de l’équipe de France a été contraint de suivre la première rencontre de ses coéquipiers depuis un loft.

Dans son édition du jour, le journal l’Équipe a révélé des extraits de ce qui a été dit lors d’une réunion entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain.

Ainsi, selon l’Équipe, face au refus de Mbappé d’activer une clause dans son contrat qui lui permet de prolonger son contrat, d’une manière unilatérale, avec le PSG, Al-Kheliaifi a dit, « Tu vas voir ! Tu ne rejoueras pas ! On ne cédera pas ! » dit Al Khelaifi selon le journal l’Équipe.

En réponse à ces propos, Kylian Mbappé a dit, selon la même source, « Tu vas voir ? Mais voir quoi ? Tu seras le seul président à ne pas me faire jouer ! » répond Mbappé selon l’Équipe.

Neymar quitte le PSG et rejoint Al Hilal : « Dis Salam Aleykum et ils te rajouteront 500€ de plus ! », Hakimi

Dans un autre registre, suite à l’officialisation de son transfert en Arabie Saoudite, le Brésilien Neymar Junior a tenu à faire ses adieux à ses coéquipiers du Paris Saint-Germain.

Lors de ces adieux, le latéral marocain, Achraf Hakimi a dit à son ex-coéquipier, Neymar JR, « Dis Salam Aleykum et ils te rajouteront 500€ de plus ! » plaisantes l’international marocain. Une scène que les caméras des médias ont capté et qui a suscité de nombreuses réactions sur la toile.