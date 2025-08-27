La Présidence dément : Naftal conserve l’exclusivité sur l’importation des huiles moteurs

La Direction générale de la communication de la Présidence de la République a réagi, mercredi 27 août 2025, aux informations publiées par le quotidien francophone El Watan concernant une supposée levée du monopole de la société nationale Naftal sur l’importation des huiles moteurs. Après vérification auprès des autorités compétentes, la Présidence a catégoriquement démenti cette information, affirmant que Naftal demeure l’unique acteur habilité à importer les huiles moteurs et les pneus.

Dans son communiqué, la Direction générale de la communication rappelle que la décision prise lors du Conseil des ministres du 7 mai 2024 reste pleinement en vigueur et n’a fait l’objet d’aucune révision. Ainsi, les rumeurs faisant état d’une ouverture du marché au secteur privé sont jugées « infondées » et « sans lien avec la réalité du dossier ».

Démenti officiel concernant la levée du monopole de Naftal sur l’importation d’huiles moteurs

Le journal El Watan avait avancé que le gouvernement aurait mis fin à l’exclusivité accordée à Naftal, permettant au secteur privé d’importer certains types d’huiles de moteurs. Selon la même source, cette décision aurait été motivée par les perturbations survenues sur le marché depuis l’entrée en vigueur de l’exclusivité confiée à Naftal en juin 2024, lesquelles auraient suscité des tensions chez plusieurs opérateurs économiques.

Face à ces affirmations, la Présidence a tenu à rappeler que Naftal conserve l’intégralité de ses prérogatives dans l’importation, la distribution et la commercialisation des huiles moteurs. « Aucune modification ni révision n’a été opérée depuis le Conseil des ministres du 7 mai 2024 », souligne le communiqué, mettant ainsi un terme aux spéculations relayées dans la presse.

Naftal, acteur central du marché énergétique algérien

Naftal, filiale du groupe Sonatrach, occupe une place stratégique dans la distribution des produits pétroliers et dérivés. Son monopole sur certains segments, notamment l’importation des huiles moteurs et des pneus, vise selon les autorités à assurer un meilleur contrôle du marché, garantir la disponibilité des produits et éviter les déséquilibres liés aux fluctuations internationales.

Cette clarification de la Présidence s’inscrit dans une volonté d’endiguer rapidement la propagation de fausses informations pouvant perturber les marchés et semer le doute parmi les opérateurs. Le communiqué vient aussi rappeler que toute évolution de ce type de dossier stratégique ne peut être décidée qu’au plus haut niveau de l’État, à travers des instances officielles et des textes réglementaires publiés.

