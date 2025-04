La première cargaison de moutons importés pour l’Aïd accoste au port d’Alger [vidéos]

Dans la nuit de samedi à dimanche, une première cargaison de 15 000 moutons en provenance de Roumanie a accosté au port d’Alger.

Une opération d’envergure lancée par les autorités algériennes pour répondre à une attente aussi traditionnelle que sensible. Qui est de permettre aux familles d’acheter leur mouton de l’Aïd à un prix raisonnable. Ce n’est là que le début d’un plan plus large visant l’importation d’un million de têtes. Comme ordonné par le président de la République.

Derrière cette arrivée se dessine un véritable ballet logistique. Piloté par le groupe public Agrolog, filiale du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche maritime.

Importation massive de moutons pour l’Aïd el-Adha : 15 000 têtes déjà arrivées au port d’Alger

Il était un peu plus de minuit lorsqu’a accosté l’APUS, navire de type livestock carrier, spécialement conçu pour le transport de bétail. À son bord, 15 000 moutons roumains soigneusement conditionnés pour un voyage de plusieurs jours en Méditerranée.

En effet, l’arrivée de cette première cargaison a été minutieusement préparée. Le quai 22/4 du port d’Alger a été aménagé pour permettre le débarquement dans des conditions optimales. De plus, un couloir vert a été mis en place afin de faciliter le passage des camions dédiés au transport des animaux, réduisant ainsi les risques de stress ou de contamination.

Au petit matin, les moutons étaient déjà en route vers la commune de Birtouta, à la périphérie d’Alger. Leur destination, les installations de l’entreprise publique Alviar, spécialisée dans la gestion des viandes rouges.

Moutons importés de Roumanie : contrôles vétérinaires et quarantaine avant la vente

Il n’est pas question de précipiter leur mise sur le marché. Chaque tête de bétail importée passera par une batterie de tests sanitaires et de contrôle vétérinaire stricts. Un passage obligatoire dans plusieurs centres de quarantaine répartis sur le territoire national est prévu avant leur distribution dans les points de vente agréés.

Cette procédure vise à garantir la sécurité sanitaire de la viande, tout en assurant une traçabilité complète depuis le débarquement jusqu’au consommateur final.

Une deuxième livraison dès lundi et d’autres à suivre

L’opération ne fait que commencer. Selon les informations communiquées, une deuxième cargaison arrivera ce lundi. Le navire JERSEY acheminera à son tour plus de 12 000 moutons, également en provenance de Roumanie. Par ailleurs, plusieurs autres ports algériens, non précisés pour le moment, s’apprêtent à recevoir des navires similaires dans les jours à venir.

En outre, ce flot continu doit permettre de couvrir une large partie des besoins nationaux en moutons pour l’Aïd el-Adha. Tout en contenant la flambée des prix. Une mesure d’urgence qui s’inscrit dans une volonté de régulation du marché, face aux spéculations récurrentes autour de cette fête religieuse majeure.

À travers la décision d’importer jusqu’à un million de moutons pour l’Aïd et la multiplication des points de vente, les autorités espèrent non seulement casser les prix sur le marché. Mais aussi garantir un accès équitable aux moutons à travers l’ensemble du territoire national.

En somme, le défi est de taille, tant sur le plan logistique que sanitaire. Cependant, les autorités misent sur l’efficacité des structures publiques impliquées. À commencer par Agrolog et Alviar, pour assurer une distribution maîtrisée et conforme aux exigences religieuses et sanitaires.