La Premier League gratifie Mahrez d’une nouvelle récompense

L’international algérien, Riyad Mahrez, continue de survoler le championnat d’Angleterre après ses prestations remarquables lors du mois de janvier.

En effet, signant des performances qui ont rappelé au public une période glorieuse de sa carrière, Riyad Mahrez vient de recevoir son 3e sacre sur le plan personnel pour le mois de janvier 2023.

Ainsi, après la récompense du meilleur joueur du mois à Manchester City, et celle du but du moi du club mancunien, l’ailier de l’équipe d’Algérie a été élu joueur du mois en Premier League.



Suite aux votes des fans du championnat le plus huppé de l’Europe, le natif de Sarcelles a eu le pourcentage important des voix des fans de la Premier League.

« L’association des joueurs professionnels d’Angleterre » a annoncé que Riyad Mahrez a été choisi par les fans pour le prix du meilleur joueur du mois en Premier League. L’international algérien continue d’être sur son nuage.

Congrats, @Mahrez22 👏

Your PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Month for January 🏆#ManCity pic.twitter.com/NqA0HFcEtO

— Professional Footballers’ Association (@PFA) February 17, 2023