La Pologne est le plus grand producteur et exportateur de volaille de l’UE, avec une production annuelle supérieure à 2,7 millions de tonnes et un volume d’exportation annuel de plus de 2 millions de tonnes. En 2022, environ 70 % des volailles polonaises étaient destinées à l’UE, et 10 % au Royaume-Uni. Les pays africains, comme la RDC et le Ghana, sont également de plus gros destinataires de volaille polonaise en termes de volume.

L’augmentation annuelle de la production polonaise de volaille résulte de l’équipement riche des usines de production avec des technologies modernes. L’augmentation de la production est aussi le résultat du prix attractif de la viande sur le marché intérieur, lié à la consommation intérieure et à la position croissante de la Pologne en tant qu’exportateur de viande blanche, en particulier de viande de poulet. Le prix moyen par kg de viande de poulet est supérieur à 1 euro, tandis que le prix moyen du bœuf est d’approximativement 7 euros.

Outre la viande de volaille, le secteur clé est la production et la vente d’œufs. Les Polonais mangent en moyenne plus de 250 œufs par an et les ménages polonais choisissent de plus en plus les œufs élevés en liberté. L’abandon des fermes et de la production de masse de viande de volaille et d’œufs est un élément de la mode alimentaire saine et écologique en Pologne. Les producteurs polonais sont les leaders mondiaux dans la production d’œufs. L’une des usines de production détient une part de 30 % de la production en Pologne et exporte vers l’Europe, l’Asie et même les Émirats arabes unis, Bahreïn et la Guinée. Cette entreprise produit 92 œufs par seconde.

L’importance de la viande de volaille dans la cuisine polonaise est attestée par sa présence comme ingrédient dans les recettes traditionnelles polonaises. La cuisine polonaise n’existe pas sans le bouillon polonais, une soupe claire cuite avec des légumes racines, du persil vert et des épices, le plus souvent avec des os et de la viande de poulet. Une variante de cette soupe est le bouillon royal au bœuf. Le bouillon peut être trouvé dans chaque ville polonaise, restaurant ou bar à lait. En cuisine familiale, il est recommandé en cas de rhume. Surtout servi en automne et en hiver. La soupe est apparue dans la cuisine polonaise au XVIIe siècle et était préparée à base de viande de bœuf ou de volaille, additionnée d’herbes épicées, de persil et d’aneth, ainsi que d’ail, de sel, de poivre, de muscade et de romarin. Il n’y a pas de bouillon polonais sans pâtes. Dans certaines régions de Pologne, il est servi avec des pommes de terre. Le bouillon d’aujourd’hui, en particulier celui à base de viande de poulet, constitue la base de la plupart des soupes polonaises. La viande de dinde est également populaire en Pologne et peut également servir de base à de nombreuses soupes. La cuisine polonaise traditionnelle comprend ainsi des

plats à base de viande d’oie et de canard, qui sont désormais une spécialité consommée principalement lors des vacances et des occasions familiales importantes.