La police sévit contre la spéculation : des citernes d’huile subventionnée saisies à Boumerdès [IMAGES]

En plein mois de Ramadan, période marquée par une hausse de la consommation alimentaire et une vigilance accrue des autorités, les services de sécurité multiplient les opérations pour lutter contre la spéculation sur les produits de large consommation.

À Boumerdès, une enquête menée par la police a récemment permis de mettre au jour un réseau qui tentait de détourner de grandes quantités d’huile de table subventionnée afin de les revendre à des prix plus élevés.

L’intervention a conduit à l’arrestation de plusieurs individus et à la saisie de milliers de litres d’huile destinés au marché parallèle. Selon les autorités, ces quantités devaient être écoulées durant le mois de Ramadan. Profitant de la forte demande pour générer des bénéfices importants.

Boumerdès : un réseau spécialisé dans la spéculation sur l’huile de table subventionnée démantelé

Dans un communiqué publié mercredi, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la Sûreté urbaine d’Ouled Hedadj, en coordination avec le service de wilaya de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Boumerdès, ont démantelé un réseau criminel impliqué dans la spéculation sur les produits de première nécessité.

🟢 À LIRE AUSSI : Un imam condamné pour détournement de fonds destinés à la zakat

La police a arrêté quatre individus et saisi 13.694 litres d’huile de table subventionnée, que ceux-ci prévoyaient d’écouler sur le marché parallèle durant le mois de Ramadan.

La DGSN précise que les enquêteurs ont ouvert leurs investigations après avoir surveillé les activités du groupe suspect. Selon le communiqué, les membres de ce réseau « procédaient à l’achat de quantités importantes d’huile de table subventionnée. Qu’ils reconditionnaient dans de grands réservoirs en vue de les revendre à des prix élevés à des propriétaires d’usines ».

Une surveillance policière qui mène à la saisie de citernes d’huile subventionnée

Les investigations de terrain ont permis aux policiers de localiser le domicile utilisé pour stocker et reconditionner l’huile destinée à la revente.

Au cours de l’opération, les forces de sécurité ont également intercepté un camion de transport de marchandises chargé de plusieurs citernes.

🟢 À LIRE AUSSI : Plus de 10.000 infractions en dix jours : spéculation, prix non affichés… le ministère sort son bilan

Selon le communiqué de la DGSN, les policiers ont saisi :

11 citernes d’une capacité de 1.000 litres chacune

Un total de 13.694 litres d’huile de table subventionnée

Les trafiquants prévoyaient de réintroduire ces quantités dans des circuits de revente. À des prix supérieurs à ceux fixés par le dispositif de soutien de l’État.

Les suspects présentés devant le tribunal de Boudouaou

À l’issue de l’intervention, les quatre individus impliqués ont été interpellés et présentés devant la justice.

Le communiqué de la DGSN précise que « les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boudouaou ».

🟢 À LIRE AUSSI : Une proposition de loi « sensible » sur la table du gouvernement

Cette affaire intervient alors que les autorités poursuivent leurs opérations de contrôle et d’enquête. Pour lutter contre les pratiques de spéculation et de détournement des produits subventionnés, particulièrement durant le mois de Ramadan.