La Police publie des images qui donnent le vertige : Voici à quoi ressemble 150 milliards en espèces

Les services de la police algérienne ont dévoilé des images saisissantes qui donnent toute la mesure de l’opération menée à Mostaganem contre un réseau tentaculaire de blanchiment d’argent. Une véritable scène de film : des montagnes de cash, une logistique impressionnante, et des suspects menottés sous haute surveillance.

Dans une vidéo diffusée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), l’ampleur de la saisie laisse sans voix. Des tables entières sont littéralement ensevelies sous des liasses épaisses de billets de banque.

Sur certaines, on ne voit plus la surface tant les billets de dinars algériens sont empilés, formant un tapis dense et étouffant. D’autres tables sont couvertes d’euros, parfaitement alignés en paquets imposants, donnant une image choquante de l’accumulation d’argent sale.

Mais c’est à l’intérieur du fourgon que les images deviennent presque irréelles. Des valises ouvertes, débordantes de billets soigneusement ficelés, aux fermetures prêtes à céder sous la pression. Des sacs et des cartons, pleins à craquer, regorgent de liasses d’euros en grosses coupures.

Chaque centimètre carré du véhicule semble exploité pour transporter cette fortune colossale. Une scène digne d’un polar, à la différence qu’ici, tout est bien réel.

Saisie record à Mostaganem : plus de 1,2 milliard de dinars et un million d’euros récupérés

L’ampleur financière de la saisie est tout aussi impressionnante : 1 239 841 500 dinars algériens, soit près de 124 milliards de centimes, en plus de plus d’un million d’euros, 94 000 dollars américains, sans oublier les rials saoudiens, dirhams émiratis et francs suisses retrouvés.

L’enquête, partie d’un simple contrôle de routine, a débouché sur le démantèlement d’un réseau impliquant neuf suspects, dont quatre fonctionnaires et cinq opérateurs économiques.

En plus de l’argent, 14 véhicules touristiques appartenant aux mis en cause ont été saisis. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la République pour blanchiment d’argent, abus de pouvoir et corruption. Deux autres individus sont toujours en fuite et activement recherchés.

